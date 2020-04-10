美国不在欧佩克+系统内，普京与特朗普电话讨论石油市场形势

克里姆林宫新闻局发布消息称，俄罗斯总统普京10日应约与美国总统特朗普通电话， 讨论了全球石油市场的形势，特别就在欧佩克+的框架内制定石油减产稳定全球油价的协议交换了意见。俄罗斯和美国两国元首商定继续就此议题进行双边磋商。

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4月9日沙特主持召开的欧佩克+会议结束。会议已达成初步减产意向，第一阶段将于今年五六月份每天减产1000万桶原油，后续的减产计划将逐步实施。

从2020年5月1日开始减产1000万桶/日，为期两个月；自2020年7月起，减产800万桶/日，至12月；自2021年1月起减产600万桶/日，至2022年4月。据了解，这是欧佩克成立以来，幅度最大的一次减产协议。

欧佩克+机制由沙特主导的石油输出国组织（欧佩克）和俄罗斯等非欧佩克产油国组成，但全球产油第一大国美国并未参加这一机制。但也报道称，在欧佩克+达成减产协议之后，美国白宫社交媒体主任斯卡维诺称，美国总统特朗普正与俄罗斯总统普京、沙特王储讨论原油协议。

由于新冠疫情蔓延引发的衰退，导致了需求压缩太大，全球燃料需求下降。市场担心的是，欧佩克+最终的减产幅度可能低于市场预期。

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