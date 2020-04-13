美国制裁下石油大国委内瑞拉汽油短缺

委内瑞拉汽油短缺。在这个全球具有最大的原油蕴藏量的国家， 现在的加油站里没有汽油。 美国对委内瑞拉的制裁是重要原因之一。尽管联合国呼吁美国取消对委内瑞拉的制裁，但是美国仍然我行我素。由于美国的制裁，委内瑞拉政府很难找到愿意为他们提供汽油的卖家。

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委内瑞拉汽油短缺。在这个全球具有最大的原油蕴藏量的国家， 现在的加油站里没有汽油。这里面有好几个原因，不仅仅是因为冠状病毒疫情危机，不仅仅是全球经济危机，美国对委内瑞拉的制裁也是重要原因之一。尽管联合国呼吁美国取消对委内瑞拉的制裁，但是美国仍然我行我素。

经济学家Luis Vicente Leon 表示，由于美国的制裁，委内瑞拉政府很难找到愿意为委内瑞拉提供汽油的卖家。另外在冠状病毒疫情大流行期间，委内瑞拉的流动资金短缺，这也給他们付钱买汽油的能力造成了困难。

那作为石油大国，为什么委内瑞拉自己没有足够的能力炼油呢？委内瑞拉已探明的大部分石油属于高硫原油，这种油以油砂形式蕴藏于较深的地层，与沙特的轻质原油有不同，重油须经提炼及混合后才能出口。委内瑞拉的重油特性，决定了其开采技术复杂且费用高昂。委内瑞拉规定当油价涨到80美元以上时，油企需将90%利润进行上缴，国际资本纷纷撤离。政府将收缴上来的钱全部用于社会福利，投向石油方面的资金几乎没有。

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