疫情中马拉西亚对沙巴州棕榈油业的停业限制预定在周二结束

冠状病毒疫情也袭卷了马拉西亚。3月下旬开始，工人被检测出病毒阳性后，为了控制冠状病毒的传播，已将暂停棕榈油生产的命令扩展至六个地区。

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冠状病毒疫情也袭卷了马拉西亚。3月下旬开始，工人被检测出病毒阳性后，为了控制冠状病毒的传播，已将暂停棕榈油生产的命令扩展至六个地区。

冠状病毒疫情也袭卷了马拉西亚。马拉西亚是全球第二大棕榈油产地，棕榈油不仅对马拉西亚的经济至关重要，而且对马拉西亚的政治也有举足轻重的影响。棕榈油生产商在马拉西亚的选举中是很重要的筹码。所以疫情到来后，别的行业关停了，但棕榈油业还能够继续开展生产工作，政府只要求业者减少50%的员工。

进入3月下旬以来，以棕榈油为代表的植物油脂市场价格持续上行。 但是受疫情影响，3月低之后，马来西亚最大的棕榈种植园暂时关停。

根据马来西亚沙巴州政府的一份文件显示，已将暂停棕榈油生产的命令扩展至六个地区。沙巴州是马来西亚最大的棕榈油生产州。

3月下旬开始，工人被检测出病毒阳性后，为了控制冠状病毒的传播，位于斗湖、拉哈德拿督、基纳巴坦甘、卡拉巴坎、仙本那和库纳克的棕榈种植园和工厂被勒令关闭至4月14日。

马来西亚沙巴州棕榈油产量占马来西亚棕榈油总产量的25%，如果整个州所有棕榈种植园停运，预计4月份棕榈油产量将减少20万吨左右。不过，这部分暂时关停的种植园的棕榈果仍可在复工后进行收获，其对市场情绪的影响大于对市场价格所产生的实质影响。国内外棕榈油期现货价格均出现了不同程度的上涨。

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