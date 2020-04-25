中国银行：对客户投资原油宝受损深感不安 部分投资人欲集体诉讼

中国银行4月24日发布声明指，对客户在疫情全球蔓延、原油市场剧烈波动情况下，投资“原油宝”产品遭受损失深感不安。4月22日，中国银行通过官网发布公告称，经审慎确认，美国西得克萨斯轻质中间基原油（WTI原油）5月期货合约CME官方结算价-37.63美元/桶为有效价格，同时暂停“原油宝”新开仓交易。消息一出，立马引来市场一片哗然，这意味着中行“原油宝”的部分投资者不仅亏光了保证金，还倒欠银行巨款。

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美国原油期货本周史上首次崩跌至负值，也将推出相关项目的中国银行意外推上风口。其面向个人客户的100%保证金交易的“原油宝”产品因穿仓巨亏，并确认以负油价结算导致投资者需要向该行“倒贴”巨额保证金，从而引发轩然大波。据悉，4月20日是“原油宝”美国原油产品当期结算日，约46%中行客户主动平仓离场， 但仍有约54%中行客户移仓或到期轧差处理(既有做多客户，也有做空客户)。北京时间4月21日凌晨，WTI原油期货5月合约价格急剧下挫，下跌至史无前例的最低-40美元/桶附近。当日公布的结算价为-37.63美元/桶，出现了WTI原油期货合约上市以来第一个负值结算价。

有分析人士认为，如果中行“原油宝”根据合约交割时间在当天22:00进行移仓，结算价应为11.7美元左右，而不是芝加哥商品交易所（CME）收盘的结算价-37.63美元。事件发生后，当中的损失差距该由谁承担是一个巨大问题。在这一争议之下，中行21日发布公告称，正积极联络CME，确认结算价格的有效性和相关结算安排，暂停WTI原油合约当日交易。22日，中行再发公告确认，WTI原油5月期货合约CME官方结算价-37.63美元/桶为有效价格，并发布了具体的结算价格。“我行‘原油宝’产品的美国原油合约将参考CME官方结算价进行结算或移仓。”而这个被确认的结算价，意味着，很多抄底投资者亏得一塌糊涂。不仅如此，不少网友反映，“原油宝”的客户还同时等来了赔偿银行3倍保证金的通知。也就是说，不少人不仅赔光了本金，还要欠银行钱。

随后，互联网上有关“原油宝”用户要求维权的声音不断出现。据中国媒体报道显示，部分“原油宝”投资人经连续数日寻求说法无果后，开始寄希望于相关监管部门。据悉，报道所提到投资人维权群中已有至少723人准备抱团诉讼。据《每日经济新闻》的报道指，截至当地时间4月24日下午16点，统计表格上已经有723人填写了自己的信息，要求参与集体诉讼“追求全部本金”、并向监管部门举报等。

此外，中国银行另在当天发表的声明中指出，针对“原油宝”产品挂钩美国原油期货5月合约负结算价格事宜，中行持续与市场相关机构沟通，就4月20日市场异常表现进行交涉。声明称，中行将继续全力以赴维护客户利益，未来进展情况将适时与客户保持沟通。中国银行表示，“一直在积极倾听大家心声和市场关切，全面审视产品设计、风险管控环节和流程，在法律框架下承担应有责任，与客户同舟共济，尽最大努力维护客户合法利益。”

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