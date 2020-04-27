提前两个月耗尽配额 新冠疫情肆虐俄罗斯宣布将暂停谷物出口

俄罗斯新冠疫情防控指挥部在当地时间4月27日上午发布消息，过去一天内俄罗斯新增6198例新冠病毒确诊病例，这也使得俄国境内官方统计的新冠肺炎确诊数字达到87147例，使其正式超过中国官方统计数字，成为目前全球新冠肺炎确诊第9多的国家。此外，俄罗斯农业部亦在26日宣布，将暂停大部分谷物出口至7月1日。

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俄防控部门指出，过去一天内俄罗斯新增6198例新冠病毒确诊病例。其中有2693名（43.4%）确诊者为无临床症状的接触者。新增579例治愈病例、50例死亡病例。截至目前，俄罗斯累计确诊病例达到87147例，其中累计治愈7346例，累计死亡794例。其中，莫斯科市疫情最为严重，累计确诊人数达到45351。值得一提的是，尽管新冠肺炎目前在亚洲和欧洲多国终于出现放缓迹象，为了保证经济免于遭受疫情进一步冲击，不少国家也相继推出复工复产计划，但此次疫情结束后是否将给全球带来新一轮粮食短缺，并造成饥荒出现的负面影响也被专家多次提及。

联合国多家机构和非政府组织共同组成的“粮食危机全球应对网络”，曾于本月21日发布最新年度《粮食危机报告》指出，2019年，全球共有55个国家和地区的1.35亿人处于粮食危机状态，是报告自2017年首度发布以来的最高值。而因受到新冠疫情影响，部分地区民众缺少旅游收入、侨汇减少以及旅行等方面限制措施，到2020年底，处于粮食危机的人口数量可能将增加近一倍，总数超过2.5亿。对此，世界粮食计划署首席经济学家阿里夫·侯赛因分析称， “对数以百万计（因粮食危机而）命悬一线的人来说，新冠病毒可能意味着灾难。”他并呼吁人们团结一致应对危机。

侯赛因说，如果不这样做，全球将有更多人死亡，更多人难以维持生计，代价“难以承受”。他还强调，为避免一些勉强糊口的人变卖可供他们今后自力更生的资产，尽快采取行动至关重要。他举例，一些情况下农民不得不卖掉农具，这将影响他们今后的粮食生产。侯赛因表示，疫情暴发前生存状况尚可、如今面临困难的人值得关注。

因此，在这一大环境下，作为世界上最大的小麦出口国，俄罗斯突然宣布将暂停谷物出口至7月1日的消息也引发各界关注。要知道，俄方上一次全面禁止小麦出口还要追溯到2010年。当时受干旱影响影响，俄罗斯全面禁止小麦出口，震动了全球市场。而对于这一最新决定，俄罗斯农业部在周日解释指，本月早些时候制定的截至6月份的出口配额已“完全用完”。莫斯科方面指出，实行这一配额是为了保障本国供应和市场。

相关报道指出，土耳其、埃及和孟加拉国是俄罗斯小麦的主要买家。根据此前发布的谷物出口禁令，在现有出口配额消耗完毕后，俄罗斯将在5月中旬至6月30日暂停向欧亚经济联盟以外的国家和地区出口多种粮食。禁令涉及的谷物主要包括小麦、黑麦、大麦和玉米。

分析称，俄罗斯的出口禁令旨在7月新小麦收割前保护国内的粮食市场。在疫情全球爆发之后，为了维持国内市场的供应，俄罗斯和几个通过黑海出口小麦的邻国在4月初限制了谷物出口，引入了针对小麦、大麦、黑麦和玉米的出口配额机制，规模为700万吨。这与俄罗斯在此期间的出口潜力相当。而截至上周五，出口配额还剩下260万吨。俄罗斯农业部亦曾在近日表示，一旦出口配额用完，俄方将暂停谷物出口。此外，俄罗斯农业部还计划向国内市场销售多达150万吨谷物，相当于干预库存总量的83%，用来提高面粉加工厂和面包生产商的供应。

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