疫情期间新加坡的粮食供应受到考验

2019冠状病毒疫情也在考验世界各国的粮食生产是否能够自给自足。边境关闭以后，运输不畅必定造成粮食供应的状况出现变化。在新加坡，政府保证现有储备足够供应民众需要，但是疫情凶猛， 靠粮食进口维持供应的体系毕竟让当地人不放心，新加坡国内的确出现了几次粮食抢购潮。

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新加坡只有不到1％土地用于生产约10%的民众所需的食品，其余九成要从170多个国家或地区进口。新加坡国内出现了几次粮食抢购潮。

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰表示新冠肺炎疫情对全球供应链及食品、生活必需品和其他物资的生产造成巨大压力，政府将加倍努力，协助企业增加本地食品产量，提高新加坡在粮食安全上的韧性。

4月4日的电视讲话中，总理李显龙直接向全国民众承诺：我向新加坡人保证，我们的粮食供应是安全和充足的，买你需要的东西，并与需要的人分享你拥有的任何额外的东西。

新加坡很早地就与马来西亚达成协议，避免因为防疫措施过于严苛，导致粮食无法入境。除了加强宣导之外，新加坡官员还积极同各个国家和地区的政府进行沟通，广泛采购粮食保障供应。

王瑞杰说，新加坡政府正加速落实“30·30愿景”， 宣布设立3000万新元津贴，协助业者加快提高本地鸡蛋、叶菜和食用鱼的产量。

4月26日，一批由中国重庆忠县捐赠的农特产品从忠县装车出发，预计在5月10日，这批经西部陆海新通道出发的农特产品将抵达新加坡。这次捐赠给新加坡的有忠县柑橘13吨、笋干500箱、方便粉丝300箱、豆腐乳50箱等农特产品，他们将通过西部陆海新通道抵达新加坡，整个时间约为15天。

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