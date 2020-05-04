消息人士：特朗普政府强力推动全球供应链去中国化

路透社5月4日援引多名知情官员透露的消息指，美国政府正在“强力推动”一项倡议，欲将全球工业供应链撤离中国。美方也正在考虑实施新关税措施，对中国在新冠病毒疫情方面的处理过程以示惩警。

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美国总统特朗普长期以来一直承诺要让分散在海外的制造业回流国内，在今年11月3日美国总统大选逐渐临近之际，特朗普近来也加大了对中国的批评火力。数名现任及卸任的美国政府高层官员表示，在新冠疫情造成大量美国民众死亡及严重打击其国内经济后，美国政府正全面推动降低美国生产及供应链对中国的依赖程度，即使不能直接形成（生产链）回流，若将它们转移至其他较亲美的国家也无妨。

对此，美国国务院主管经济增长、能源和环境问题的副国务卿克拉奇（Keith Krach）谈到，“过去几年我们一直在努力减少美国供应链对中国的依赖，但现在更是在涡轮增压式地推动这个倡议”。他续称，“（在执行这一倡议中）我认为至关重要的是，了解关键领域在哪里以及关键瓶颈在哪里。”克拉奇指，这事关美国安全，当局可能很快将宣布在这方面的新行​​动。

报道指出，美国商务部、国务院和其他政府机构正在寻求方法，以推动美国企业将采购和制造业务都从中国撤离。美国现任和前任的一些官员告诉路透社称，采用税收激励和潜在的回国补贴是正在考虑的用于促进这种变化的措施之一。一位美国官员称，“整个政府都在推动此事。”这位消息人士还谈到，当局的各机构正在调查哪些制造业务应被视为具有“必需性”，以及如何在中国以外生产这些商品。

分析人士指，特朗普的对华政策是由亲贸易派的顾问，与鹰派之间的幕后斗争结果所决定的；现在后者认为他们的时机来了。“这一刻是一场完美风暴；这场疫情使人们对与中国做生意的种种忧虑具体化了，”另一位美国高级官员说。“人们认为那些以前通过与中国做交易赚到的所有财富，如今在冠状病毒所造成的经济损失面前不值一提，”这位官员续称。

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