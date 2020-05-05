姆努钦：预计中国将遵守美中贸易协议 美国3月份贸易逆差扩大

受到新冠肺炎疫情大流行所带来的巨大经济影响，3月份美国贸易赤字扩大，出口跌幅创纪录，进口降幅为11年来最大。

广告 继续浏览后续

根据美国商务部5月5日公布的数据，3月份总体的商品和服务贸易逆差从2月份修正后的398亿美元扩大至444亿美元。接受彭博调查的经济学家之前的预测中值为442亿美元。对此，牛津经济研究院(Oxford Economics)的经济师达科（Gregory Daco）和华生（James Watson）分析指，疫情给美国贸易造成的更坏影响还会在稍后降临。因为，此次美方公布的数据只包含了3月下旬多地采取封城措施后的经济瘫痪。经济学家们表示，“预计第二季度美国国内外需求将以创纪录的速度收缩，进出口预期将进一步下滑。”他们还预计，美国今年贸易额将下降17％，如若如此，其将比2008年金融危机暴发期间的下降幅度还要大得多。

值得一提的是，美国财政部长姆努钦曾在周一表示，预计中国将遵守与美国达成的“第一阶段”贸易协议，并警告称，如果中国不这么做，将会有“后果”。今年1月，美中两国签署了双方之间的“第一阶段”经贸协议，暂停了持续近两年的贸易战。北京承诺将在未来两年额外购买价值2000亿美元的美国商品，主要覆盖制造业、能源业和农业产品。

由于新冠疫情的影响，中国在一季度基本处于停摆状态，经济正缓慢恢复，而消费需求的减弱在一定时间内难以扭转。依照中国官方数据显示，3月对美国农产品的进口反弹，同比增加37%。但随着美国食品加工和物流的中断，4月的进口额可能会表现疲软。当谈到美中经贸协议的话题时，姆努钦在当天对福克斯新闻频道表示，“我有充分的理由期待他们遵守这项协议，如果他们不遵守，就会对两国关系和全球经济产生非常重大的影响。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅