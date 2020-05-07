中国4月出口同比增长8.2% 贸易顺差增加2.6倍与欧美贸易下降

据中国海关总署5月7日发布的数据显示，继一季度同比出现两位数下滑后，中国货物贸易出口在4月份迎来恢复性增长，当月中国出口同比增长8.2%；外贸出口则下降10.2%，贸易顺差增加2.6倍。

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依照数据显示，今年前4个月，中国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币，比去年同期（下同）下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%；贸易顺差4157亿元，减少30.4%。按美元计价，前4个月，中国进出口总值1.3万亿美元，下降7.5%。其中，出口6782.8亿美元，下降9%；进口6200.5亿美元，下降5.9%；贸易顺差582.3亿美元，减少32.6%。

4月份，中国外贸进出口2.5万亿元，同比微降0.7%；其中，出口1.41万亿元，增长8.2%；进口1.09万亿元，下降10.2%；贸易顺差3181.5亿元，增加2.6倍。按美元计价，4月份中国外贸进出口3552.2亿美元，下降5%；其中，出口2002.8亿美元，增长3.5%；进口1549.4亿美元，下降14.2%；贸易顺差453.4亿美元，增加2.5倍。分国别看，中国与东盟贸易继续保持增长。1-4月，中国与东盟贸易总值1.35万亿元，同比增长5.7%，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。受疫情影响，中国与欧盟、美国、日本贸易总值均低于去年同期，其中中欧贸易下降6.5%，中美贸易下降12.8%，中日贸易下降2.1%，降幅均比一季度收窄。

分产品类别来看，新冠肺炎疫情之下手机等机电产品、服装、玩具、鞋靴箱包等中国出口商品的主力前4个月出口额同比都有所下降，但包括口罩在内的纺织品出口额逆势上扬，达2613亿元，同比增长5.9%。进口方面，铁矿砂、原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增加，其中原油进口量1.7亿吨，增加1.7%；煤进口量1.3亿吨，增加26.9%。

对于中国经济在过去一个月中，超过外界预期的表现，多数分析人士认为，全球经济衰退已是板上钉钉，在这种大环境下，尽管中国采取多项举措稳外贸，贸易伙伴也更多元化，东盟已跃居为第一大贸易伙伴，但出口负增仍会是大概率事件。中海晟融首席经济学家张一告诉路透社称，“考虑到新出口订单仍然疲弱，5月份乃至未来一段时期外需疲弱的影响迟早会反馈到出口上，未来出口不排除两位数负增长。”

张一认为，出口超预期增长主要由于去年同期基数相对较低；有可能存在一定程度的替代效应，即出口竞争国受疫情影响生产能力削弱，竞争力下降；主要出口市场本身生产能力下降导致进口需求增加；此外，考虑到日均4亿美元医疗物资的出口，也对出口起到一定的支撑作用。而进口需求下降则是意料之中，说明复工复产远未及预期。此外，中原银行首席经济学家王军亦强调，不能过度解读出口个别月份的波动，还是要观察更长时期的走势，“在今年全球经济大概率步入衰退的情况下，外贸偏弱格局难以很快修复，今年进出口还是面临很大压力。”

值得注意的是，随着新冠疫情导致美中关系紧张，多名知情官员近日透露指，美国政府正在“强力推动”一项倡议，欲将全球工业供应链撤离中国，美方正在考虑实施新关税措施，对中国在新冠病毒疫情方面的处理过程以示惩儆。

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