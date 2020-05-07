特朗普对中国是否遵守贸易协议表观望 两国代表或最快下周会谈

美国总统特朗普周三在回答媒体询问时表示，将能够在约一到两周后报告中国是否正在履行，美中此前达成的第一阶段经贸协议规定的义务。另据彭博社周四报道显示，美中贸易磋商代表最快将在下周就该协议的实施进展举行电话会谈。

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在新冠肺炎疫情造成的经济冲击不断加重之际，有消息指，特朗普政府现正考虑就中国疫情初期处理问题给予中方惩罚。针对近日流传的美方将通过关税进行这一惩罚的问题，特朗普回答称，不希望谈论这一问题。而就是否对中国兑现双方达成的“第一阶段”经贸协议感到满意时，特朗普指出，正在“密切关注”中国是否按照贸易协议要求，执行了增加购买美国商品和服务的承诺。他谈到，中国正在购买大量美国农产品，但质疑采购规模是否满足协议中对于美国农产品、制成品、能源和服务的购买承诺。

特朗普说，“我将能够在大约一两周以后报告情况--不仅是农业方面，还与其它许多行业有关。”特朗普续称，“他们知道他们有个协议要履行，希望他们能够履行协议，我们拭目以待。他们或许能履行，或许不能。我们会做出判断。”另据彭博社援引消息人士的话报道指，中国副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽最快会在下周，就美中“第一阶段”经贸协议的实施进展进行电话会谈。这将是刘鹤和莱特希泽1月在美国华盛顿协议签署后的首个正式会谈。该协议要求美中双方每六个月举行一次会议，因此会谈若下周展开，意味着双方将在疫情下提前履行这一承诺。

彭博社引述消息人士的话c，北京准备向美国展示自己在认真兑现承诺，尽管新冠病毒疫情导致一些采购目标延误，如加大保护知识产执法权力度的措施需要每年一度的全国人大会议批准，但是由于疫情，原定今年3月召开的人大会议被推迟到本月下旬。

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