特朗普：中国有无履行贸易协议？一两周后见分晓

美国总统特朗普周三表示，他将能够在约一到两周后报告中国是否正在履行第一阶段贸易协议规定的义务。他说中国正在购买大量美国农产品，但质疑采购规模是否满足协议中对于美国农产品、制成品、能源和服务的购买承诺。中美两国于今年1月新冠病毒全球扩散前签署了第一阶段贸易协议。

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特朗普说，他正在“密切关注”中国是否按照贸易协议要求兑现了增加购买美国商品的承诺。

特朗普接着说：“我将能够在大约一两周以后报告情况--不仅是农业方面，还与其它许多行业有关”，并称“他们知道他们有个协议要履行，希望他们能够履行协议，我们拭目以待。他们或许能履行，或许不能。我们会做出判断。”

根据贸易协议，中国同意以2017年为基准，在逾两年时间内扩大买进2,000亿美元美国产品，第一年扩大买进约770亿美元、第二年则是买进1,230亿美元产品。不过这场公共卫生危机重创中国需求，当地经济才刚开始复苏。

特朗普承诺将检视中国采购美国产品情形之际，正值两国为了新型冠状病毒起源问题争执不休。

此前，华盛顿承诺将与北京就第二阶段贸易协议展开谈判，第二阶段协议将解决政府补贴和棘手的技术转让问题，但因新冠疫情爆发导致美国经济停摆，有关磋商尚未启动。

中国日报周四在一篇社论中写道，中美两国看似在贸易谈判期间发展出友好关系，如今只不过是个遥远记忆。

该篇社论表示，尽管那些讨论具有积极正面的结果，相关协商营造出富有建设性的互动，不过美方一律归罪中国的肮脏政治招数，使得全球最大的两个经济体无从并肩抗疫，即使疫情是共同的敌人。该篇社论据此呼吁美方收敛对抗的立场。

据路透社指出，在疫情造成的经济冲击不断加重之际，特朗普政府现正考虑就中国疫情初期处理问题给予惩罚，包括可能加征关税以及将供应链从中国转移。

当被问及这些问题时，特朗普在记者会上表示，“我们正在解决这些重大问题当中，所以我不想现在讨论。”

路透社报道强调出，白宫新闻秘书凯莉·麦克纳尼Kayleigh McEnany周三对美中关系的评论，突显出华盛顿和北京之间的分歧不断加深。

麦克纳尼称：“现在是一种令人失望和沮丧的关系”，她并补充说：“总统已经表示，他对中国的一些决定感到非常沮丧，这些决定将美国人的生命置于危险之中。”

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