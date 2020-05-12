中国公布新一批对美加征关税商品排除清单 包括稀土

在中美关系愈发紧张之际，中国国务院关税税则委员会周二又宣布一批对美加征关税商品的排除清单，据路透社北京消息指出，这份清单包括稀土金属矿、黄金矿砂等79项商品。另外，美国总统特朗普周一已表示他没兴趣就贸易协议与中方重新磋商。

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根据中国财政部网站的新闻稿，这是中方对第二批对美加征关税商品，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加征中方为反制美301措施所加征的关税。

对已加征的关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起六个月内按规定向海关申请办理.

不过，第二批对美加征关税的其余商品，暂不予排除。中国财政部表示，未列入第一批、第二批对美加征关税商品排除清单的商品，企业可根据相关公告申请市场化采购排除。

上周，中美两国高级贸易代表讨论了第一阶段贸易协议落实情况，中方说双方同意为协议的落实创造有利氛围和条件，美方表示双方期待协议规定的义务得到履行。

不过，美国总统特朗普上周五接受福克斯新闻频道采访时表示，他对是否结束该贸易协议感到“非常纠结”。

此外，特朗普周一又表示，他不赞成与中国重新磋商今年年初签署的第一阶段贸易协议，因此前中国环球时报援引与中国政府关系密切的消息人士的话报导称，中国方面出现了要求重新评估中美第一阶段贸易协议的鹰派声音，部分顾问敦促重新进行磋商。

当被问及此事时，特朗普告诉媒体：“我没兴趣。一丁点兴趣也没有。让我们看看他们是否会遵守自己签订的协议。”

华盛顿和北京两方今年一月达成初步贸易协议。

本月8日，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦通电话，证实双方都同意落实第一阶段的协议内容。

按照协议，特朗普政府同意一律延后进一步增收关税，北京当局则承诺未来两年的进口规模，要以2017年为基准再增加2000亿美元。