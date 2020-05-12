沙特阿拉伯从6月起加大石油产量削减力度

沙特阿拉伯将从6月起自愿加大石油产量削减力度，因为低油价正给该国的预算带来巨大痛苦，而为了遏制新冠病毒大流行而实施的封锁导致全球需求依然疲弱。

广告 继续浏览后续

路透社报道，继上周美国总统特朗普和沙特阿拉伯国王萨勒曼通过电话交谈后，沙特宣布在此前承诺的减产基础上再减产100万桶/日，相当于全球供应量的1%。

在原油价格暴跌给美国生产商带来巨大压力后，特朗普上月努力说服沙特、其他石油输出国组织(OPEC)成员国和俄罗斯削减石油产量。

上周五，两人讨论了石油和国防问题，同时有消息称，美国将从沙特撤回两套用于防御伊朗的爱国者反导系统。华盛顿方面表示，此次撤走反导系统与石油无关。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王对路透表示，6月进一步减产旨在加快全球供应过剩的消耗，并重新平衡油市供需。

他表示，沙特希望“走在趋势的前面”。他认为，随着各国放松过去几个月为阻止新冠病毒蔓延而实施的行动限制，需求有上升的迹象。

“我们希望加快恢复正常的进程，”他在电话采访中说。

周一，沙特能源部一位官员表示，新一轮减产将令该国6月石油产量较4月减少约480万桶/日。届时产量将达到749.2万桶/日，为近20年来最低水平。