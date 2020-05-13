中国外交部：美政治化在华投资不符合经济规律

针对美国福克斯商业频道周二报道显示，美国总统特朗普正在采取措施切断美国联邦政府雇员退休基金与中国证券的联系，中国外交部发言人赵立坚周三对此回应指出，人为地对美国投资者进入中国市场设置障碍甚至政治化，不符合经济规律，会损害美国投资者自身的利益。

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福克斯商业频道的报道称，这一举措跟新冠肺炎疫情问题有关。特朗普在近期多次批评中国政府隐瞒疫情，给全世界、给美国造成严重损害。福克斯新闻在看到的一份由美国国家安全顾问奥布莱恩、及白宫经济顾问库德洛写给劳工部长斯卡利亚的信函中，以中国导致疫情大流行或会引来更多制裁等理由，明确表示白宫不希望负责管理联邦雇员退休金的“节俭储蓄计划”(TSP)投资于中资股，预计涉及资产规模约逾45亿美元，并要求美国联邦退休储蓄投资委员会最迟周三采取行动。报导称，斯卡利亚接着已致函联邦退休储蓄投资委员会主席肯尼迪，并附上了库德洛和奥布莱恩所写的信，指出这两名白宫官员都“出于对投资风险和国家安全的考虑而对计划中的投资表示严重关切”。

信中还提到，将资金从某些中国股指基金中转移出来是“受到特朗普总统的指示”。斯卡利亚表示，希望肯尼迪在周三前能作出回应。据悉，去年11月13日，管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会不顾政界声音反对，决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。委员会主席肯尼迪当时在给参议员们的信中写道，“在新兴市场投资不仅是合法的，更是各行业受托人压倒性的选择，也是美国民众的选择。”针对特朗普下令美联邦退休基金撤出中国的最新要求，法律人士提出，尽管劳工部有权审核TSP以确保法律合规，但其无权指示TSP采取特定行动。此外，《华盛顿邮报》就这一话题曾报道称，联邦退休基金TSP计划大大扩大投资范围，其中包括在中国的投资，但美国军方对此表示担心。

北京方面，赵立坚回应强调，我们多次说过，全球化时代各国利益深度交融，你中有我，我中有你。中美经济合作本质是互利共赢的。近年来，中国资本市场日益受到包括美国在内的全球投资者的青睐，这体现了国际投资者对中国经济发展稳中向好的信心和对中国资本市场深化改革开放的认可。他续称，动辄以所谓国家安全为由，人为地对美国投资者进入中国市场开展正常投资活动设置障碍甚至将其政治化，是不符合经济规律的，只会使他们错失机遇，损害美国投资者自身的利益。

同样在当天的记者会上，针对有记者提问，巴黎俱乐部主席巴索（Odile Renaud-Basso）近日在采访中表示，中方已同意作为巴黎俱乐部的一员，与其他国家共同加入一项债务纾困全球倡议，暂缓贫穷国家偿还债务以帮助他们应对疫情的提问，赵立坚则回答指，中国不是巴黎俱乐部的成员。中方已于2013年开始以非成员身份常态化参加巴黎俱乐部有关活动，同巴黎俱乐部成员的沟通渠道是畅通的。他称，受疫情影响，全球经济下行风险增加，不稳定不确定因素增多，不少发展中国家经济发展面临挑战，债务风险上升。中国一直秉持人类命运共同体理念和正确义利观，为其他发展中国家的减贫与发展积极提供力所能及的帮助。

赵立坚表示，近期，中国参与了二十国集团“暂缓最贫穷国家偿还债务倡议”，同意有关国家在2020年5月1日至2020年底暂停还本付息。中方将与各方加强沟通合作，做好倡议的后续落实工作。我们呼吁有关多边金融机构和私人债权方也采取相应措施，切实减轻遭遇困难的发展中国家的债务负担。他提出，我们愿同各方继续共同努力降低疫情对世界经济和各国经济的负面影响，实现共同发展。