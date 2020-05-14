中国全国人大常委会法工委：有关方面正研究起草房地产税法草案

综合消息显示，按照中国共产党的十八届三中全会部署，2020年中国全国人大将全面落实税收法定原则。据新京报报道，近日，全国人大常委会法工委相关负责人z接受采访时，介绍了“落实税收法定原则”进度。

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该报导援引人大法工委负责人的话说，贯彻落实税收法定原则方面取得了很大进展：十二届全国人大期间，制定了环境保护税法、烟叶税法、船舶吨税法，修改了企业所得税法。2018年制定了耕地占用税法、车辆购置税法，修改了个人所得税法；2019年制定了资源税法，并对契税法和城市维护建设税法草案进行了初次审议。

目前，法工委已将契税法草案和城市维护建设税法草案印发各省（区、市）、中央有关部门、高等院校、研究机构征求意见；并在中国人大网全文公布草案征求社会公众意见。下一步，将根据全国人大常委会组成人员的审议意见和各方面的意见，对两个税法草案进行研究修改，将适时提请全国人大常委会再次审议。此外，印花税法草案已由相关部门报送国务院。国务院相关部门也正在抓紧研究起草其他税收法律草案。有的税法草案，如增值税法草案、消费税法草案等，已由相关部门公开征求意见。同时，按照全国人大常委会立法规划的安排，有关方面正在研究起草房地产税法草案，相关工作正在稳步推进。

针对房地产税法议题，全国人大财经委副主任尹中卿此前在受访时表示，推进房地产税立法更多的是要完善中国税收体系，提高直接税比重，增加资产税、财产税、收入税税种，强化地方主体税种。他称，“但房地产税也不能说是占有房子就交税，应该是对占有多套房的、不用于住的、等着炒的这种人会增加负担。”尹中卿说，房地产税尽管不是主要为了调节房地产价格，但它肯定对房地产市场和人们的预期有相当大的影响，所以要从多方面考虑研究选择出台时机。他续称，“房地产税是一个地方税种，所以房地产税即使出台，何时开征、按什么税率征收，按照法律规定、充分授权的原则，地方政府应该会有很大的自主选择权。”

与此同时，关于房地产税法立法宗旨，中国社会各界仍然存在很大的争议。部分学者认为，中国已经实行土地出让制度，房地产开发商缴纳土地出让金，消费者购买住房的时候已经支付土地使用费用，如果征收房地产税，那么，有可能会出现重复征税的问题。更重要的是，中国绝大多数家庭已经购买了属于自己的商品房，如果征收房地产税，那么，就意味着剥夺民众的财产权利，这是一种极不妥当的税收制度，立法机关要三思而后行。

另有声音主张，不过无论如何，地方政府在房地产税使用问题上，绝对不能拆东墙补西墙，不能挪用房地产税，解决地方政府财政不足的问题。如果地方政府征收房地产税的用于其它目的而不是改善社区的教育、医疗条件，那么，征收房地产税必然会引起巨大争议。地方政府征收房地产税，是为了解决地方基础设施建设和公共产品供给的问题，如果地方政府把征收房地产税作为财政收入的重要组成部分，而没有把房地产税用于改善社区的教育和医疗基础设施，提高教育和医疗服务水平，那么，征收房地产税必然会增加居民的负担。