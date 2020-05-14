美联邦退休基金无限期搁置对中国股票投资计划

美国联邦退休储蓄投资委员会（FRTIB）当地时间5月13日宣布，无限期搁置投资一些中国公司的计划，此举加剧了美中两国经济脱钩的风险。

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FRTIB是隶属于联邦政府的资产管理部门，其通过“节俭储蓄计划”（TSP）管理着超过590万名美国公务员与军人的退休金，规模达约5937亿美元。涉及该委员会最新决定的是其管理的一只国际基金（I Fund），资产规模约逾410亿美元。FRTIB早在2017年11月提出要修改策略，最新态度发生逆转。市场对于其的决定并不意外，但对未来有可能因此产生的潜在衍生影响感到担忧。控制该基金的这一委员会近几个月来一直在为其增加中国敞口的计划辩护，称只是在寻求投资多样化，为储户提供更好的回报。

但是美国会议员、特朗普政府和民间分析师则批评了这个举措，称这将向一些与中国军方合作或受到美国政府制裁的公司注入投资，从中长期损害国家安全。来自佛罗里达州的共和党参议员鲁比奥是对这项中国投资计划最直言不讳的批评者之一，曾威胁要通过两党立法来阻止这一行动。一些特朗普政府官员亦讨论过一项行政命令，以实现同样的目标。最终，特朗普政府采取了更为婉转的做法。据福克斯商业频道报道，美国国家安全顾问奥布莱恩、及白宫经济顾问库德洛近日在写给劳工部长斯卡利亚的信中，以中国导致疫情大流行或会引来更多制裁等理由，明确表示白宫不希望负责管理联邦雇员退休金的“节俭储蓄计划”(TSP)投资于中资股，并要求FRTIB最迟周三采取行动。

斯卡利亚随后致函FRTIB主席肯尼迪，并附上了库德洛和奥布莱恩所写的信，指出这两名白宫官员都“出于对投资风险和国家安全的考虑而对计划中的投资表示严重关切”。该委员会随后在周三发表的一封声明中回应称，将无限期搁置其国际基金调整投资组合的计划。声明提出，由于新型冠状病毒大流行，以及三名委员会成员的提名，美国经济环境“明显不同”。目前所有五名该委员会成员的任期都已到期，尽管他们可以继续任职直到被替换为止。本月早些时候，白宫提名了三名候选人出任FRTIB委员，这为推翻投资计划调整铺平了道路。但尚不清楚这三人的提名确认将于何时推进。上述决定对华盛顿的强硬派来说是一个重大胜利。他们认为，美国联邦雇员养老金不应该投资包括中国航空工业在内的给中国军事建设助力的公司，也不应该投资诸如海康威视等因侵犯人权而受到美国制裁的中国公司。

另有声音则批评中国金融体系缺乏透明度，这可能使美国投资者面临欺诈风险。中国法律限制了审计师可以发送到国外的公司文件，从而限制了美国监管机构对它们的了解。对于FRTIB的这一最新决定，斯卡利亚在当天的一份声明中回应指，对委员会的决定感到“满意”。他称，“参加该投资计划的数百万联邦雇员、退休人员和军人不应处于两难境地，被迫选择要么放弃对国际股票的投资，要么将几十亿美元退休储蓄投到对美国国家安全构成威胁的高风险公司中。”值得一提的是，最近几周，特朗普对他在1月与中国签署的贸易协议持更多的批评态度，而且越来越多的证据表明，中国采购的美国产品量没有达到协定的要求。

“正如我一直以来所说，与中国打交道是一件非常昂贵的事情，”特朗普在周三早上发推文说。“我们刚刚达成了一项伟大的贸易协议，墨迹未干，世界就受到了来自中国的瘟疫的打击。100个贸易协议都无法弥补损失——以及所有那些无辜逝去的生命！”北京方面，中国外交部发言人赵立坚则在当 强调，人为地对美国投资者进入中国市场设置障碍甚至政治化，不符合经济规律，会损害美国投资者自身的利益。