美国肉类食品供应大幅减少

近20座美国肉品工厂在数千名工人感染新冠病毒后短暂关闭，肉品包装商及食品零售商因而警告可能出现供应短缺。 据农业贷款机构CoBank的首席经济学家Will Sawyer，到5月底，超市供应的肉类将减少30%，而价格将比去年高出20%。

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路透社报道，史密斯菲尔德是全球最大的猪肉加工企业，它在4月份表示，美国工厂的关闭正迫使零售商接近断供的边缘。

猪肉加工商Fresh Mark在俄亥俄州Salem的工厂恢复了为全球客户生产培根和火腿的业务，该公司今年4月因发现新冠病例而关闭了这家工厂。

由于工厂关闭，泰森食品等供应商给零售商的肉产品供应有限。克罗格和开市客(好市多, Costco) 等则限制购物者的买肉数量。

根据美国农业部的数据，自3月中旬以来每天屠宰的生猪数量减少约40%，猪肉供应趋于紧张，但同期美国对中国的猪肉出口却增长了三倍多。

美国农民的财务状况此前已经受到中美贸易战打击，表示他们仍需要包括中国在内的进口国来购买他们的猪肉。疫情之前，他们面临生猪供过于求局面。

特朗普在4月28日动用了国防生产法，下令肉品工厂继续运作。虽然为了中国对新冠疫情处理不当的争议，特朗普与中国还在大打口水战，但现在他也面临一些议员、消费者及肉品加工厂雇员的抨击，指责他拿工人生命安全冒险，一部份却是为了确保对中国的肉品供应。