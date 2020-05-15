蓬佩奥：台积电投资赴美建厂促进美国国家安全

美国国务卿蓬佩奥5月15日表示，欢迎台积电希望在美国投资120亿美元建造全球领先的5纳米制程工艺芯片工厂的意愿。他称，这将在中国试图支配领先科技和控制关键性产业之际，促进美国国家安全。

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全球最大芯片代工企业台积电于当天宣布，将斥资120亿美元在美国亚利桑那州建造一家芯片工厂。台积电表示，该项目得到了美国联邦政府和亚利桑那州的支持。目前，由于越来越担心美国在生产微电子和其他关键技术相关产品方面严重依赖台湾、中国大陆和韩国，特朗普政府已寻求在美国大规模兴建新的芯片工厂。据知情人士透露，台积电是周二在台湾召开的一次董事会会议上作出实施该项目的决定的。消息人士还称，美国国务院和商务部都参与了相关计划。台积电在一份声明中表示，新工厂的建设将从2021年开始，目标是在2024年投产。

多年来，美国国防部官员一直担心缺乏能够生产最先进芯片的安全的美国工厂，这种担忧促使其与英特尔、三星电子和格芯等公司进行了会谈。由于台积电制造的一些芯片对于军事和民用硬件已变得至关重要，担忧已经蔓延到政府其他部门。业内高管指出，新冠病毒引发了亚洲的供应链震荡，加上与中国政府的紧张关系日益加剧，增加了美国政府采取行动的压力。

台积电介绍称，这座新工厂将采用5纳米的先进制程工艺，每月将生产20000个半导体晶圆，直接创造1600多个高科技专业工作岗位，并在半导体生态系统中创造数千个间接工作岗位。2021年至2029年台积电在该项目上的总支出（包括资本支出）约为120亿美元。苹果公司是台积电的大客户之一，iPhone系列芯片最近都交给台积电制造。上周台积电曾指出，其一直考虑新工厂选址美国，但“尚无具体计划”。据悉，台积电目前在美国华盛顿的卡默斯经营一家工厂，在得克萨斯州的奥斯汀和加利福尼亚州的圣何塞都设有设计中心。亚利桑那工厂将是台积电在美国的第二个生产基地。

就这一消息，蓬佩奥通过推特表示，“美国欢迎台积电希望投资120亿美元建设全球最领先的5纳米制程工艺芯片工厂的意愿。这一计划将在中国试图支配领先科技和控制关键性制造业之际，促进美国的国家安全”。此外，美国商务部长罗斯也发表声明表示赞赏，并称，“台积电计划在亚利桑那州建立一个120亿美元的半导体工厂，这再次表明特朗普总统的政策带来了美国制造业的复兴，并使美国成为世界上最有吸引力的投资地。”他还提到，半导体行业对美国经济增长至关重要，它支撑了消费者依赖的许多先进技术，包括智能手机，交通安全应用，先进医疗设备和电信。台积电的投资将巩固美国在尖端半导体设计和制造领域的领导地位，并将进一步加速亚利桑那州成为全球技术产业中心的地位。

全球市场商务部助理部长兼美国和国外商业服务部总监斯特夫（Ian Steff）则说道，“我们感谢台积电与我们的SelectUSA（选择美国）计划合作，这是联邦政府、州政府与地方政府通力合作的结果，美国商务团队也准备与其他半导体公司合作，以扩大在美国的业务和投资。”最后，美国商务部新闻稿中提出，美国是世界上外国直接投资（FDI）最多的国家，截至2018年底，美国的外国直接投资总额为4.34万亿美元。外国直接投资直接或间接地为美国提供了超过735万个就业机会，以及 3827亿美元商品出口。

另一边，台总统府发言人张惇涵回应称，总统蔡英文乐观其成，但不会涉入。张惇涵在周五下午称，台积电公司是国际知名的跨国企业，会依照其发展需要擘划经营策略，产业对于任何助益台湾总体发展的规划，蔡总统都乐观其成，但不会涉入。他续称，“至于有媒体称蔡总统于5月13日召见所谓科技业高层入总统府商谈一事，蔡总统当天并无此行程，该报导内容并非事实。”