被指隐瞒参与“千人计划” 美国克利夫兰诊所前雇员被捕

美国司法部本周四在其官网刊登声明指出，美国克利夫兰诊所（Cleveland Clinic）前雇员王擎周三在家中被捕。他被控电信诈骗和虚假陈述，以从美国国立卫生研究院 (NIH)获得360万美元的拨款相关。美方刑事起诉书显示，王擎为中国政府资助的“千人计划”学者。

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王擎作为“千人计划”学者，被指从中国获得了300万美元的研究资助，并免费前往中国旅游和住宿。然而，王擎被指控故意未告诉美国国立卫生研究院他参与了“千人计划”，并曾担任华中科技大学生命与科学技术学院院长，还从中方同时获取对其已获得NIH资助的部分研究的资金支持。美国联邦调查局（FBI）反情报部门代理助理主任威尔斯（Robert Wells）表示，“正如本案所显示的，中国政府支持的人才计划继续鼓励各个国家的人进行欺诈等犯罪活动，以获得美国纳税人资助的研究。”

据公开资料显示，王擎是甘肃省定西市陇西县云田镇人，1984年毕业于甘肃农业大学农学系，1991年考入中国农业科学院研究生院，两年后赴美学习。他于1993年获得康奈尔大学遗传学和发育生物学专业博士，并在在康乃尔大学获博士学位。随后在美国克利夫兰州立大学从助理教授做到正教授，2001年任克利夫兰临床医院心血管遗传中心主任。王擎在美期间，发表科研论文等143篇，在《自然》、《科学》等国际顶级学术期刊发表论文8篇。他亦是“长江学者”讲座教授，回国后任华中科技大学生命科学与技术学院院长、华中科技大学人类基因组研究中心主任等职，并获得过“中国侨界（创新人才）贡献奖”。

王擎曾供职的克利夫兰诊所创办于1921年，连续多年在《美国新闻与世界报道》的“全美最佳医院”排名中位于前列。该诊所有3,000多名医生和科研人员，年问诊量近600万人次，是世界最著名医疗机构之一，机构集合医疗、研究和教育三位一体，提供专业医疗和最新治疗方案的非营利性机构。

另在本周早些时候，阿肯色大学华裔教授洪思忠（Simon Saw-Teong Ang)被捕，他被美国司法部指控电信欺诈。法庭文件显示，他曾鼓励同事从“千人计划”那里获得资助。美司法部还在周一指出，“千人计划”参与者，前埃默里大学教授、华裔生物学家李晓江(Xiao-Jiang Li 音译)因提交虚假纳税申报单被定罪并判刑。