液化天然气的价格有走向负值的危险

石油供过于求，天然气也一样。欧洲的储量越来越多，可能导致过几个月天然气价格走向负值。这个冬天各地气温偏高，不那么冷；北半球的天然气消费减少了好多。2019冠状病毒疫情更造成了天然气需求削尖。估计2020年天然气需求量会下降15 到 18 %。 这就是说天然气， 尤其是液化天然气的产量会过剩。

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长期以来，欧洲相对透明的价格使其成为货物运输的首选目的地。现在，随着需求的下降，越来越多的天然气被注入了储存设施，存储空间很快就被填满了。

卡塔尔向欧洲西北部输送液化天然气的数量在4月份达到峰值。过去三周，由四艘油轮组成的船队抵达了比利时的泽布吕赫港进口终端，国有卡塔尔石油公司已将这里的全部进口产能预订到2044年。

卡塔尔从今年2月开始将液化天然气从亚洲运往到欧洲西北部，但这种权宜之计没有持续多久，因为疫情很快席卷了欧洲最大的几个经济体，导致卡塔尔很难找到存放未售出货物的储存地。

作为全球最大的液化天然气出口国的卡塔尔受到需求疲弱和存储空间不足的限制，可能很快就会面临一个严峻的选择:要么限制产量，要么引发一场争夺市场份额的战斗，天然气市场可能会和石油市场一样，价格下跌。