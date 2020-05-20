担心全球经济长期疲弱，金价上涨

周三(5月20日)金价上涨，因对全球经济长期疲弱的担忧情绪升温，打消了对可能出现冠状病毒疫苗的过早兴奋，并促使投资者寻求黄金作为避险资产。

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FX168财经报社报道，美市开盘前，现货金刷新日高至1753.20美元/盎司，但随后很快冲高回落，短线下跌超过10美元至1741.80美元/盎司，随后触底反弹，再次回升至1750美元/盎司关口上方，之后再次回落。

在政治和金融动荡时期，黄金通常被用作保值工具。

美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示，美联储正在考虑向更多借款人提供信贷便利，包括人口较少的州。

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示：“美联储在未来几个月的行动将非常重要，鲍威尔肯定表示，在可预见的未来，利率将保持在接近于零的水平。”

眼下，市场焦点转向联邦公开市场委员会(FOMC)4月28-29日的政策会议记录。

通常，美联储的经济预期在3月、6月、9月和12月的会议上每季度都会制定并发布，往年一直备受关注。今年由于疫情，第一季度的发布会取消，3月份的经济预测并没有按时发布，而是预定在6月份发布。

可以说，本次纪要将是美联储出台经济预期前公布的为数不多重要文件。考虑到近期经济数据十分糟糕，本月前三周的续请失业金总人数屡创新高，该会议纪要很大可能令人沮丧。如果美联储纪要显示经济将面临下行风险，美元可能受到打压，以美元计价的黄金则将因此受到提振。