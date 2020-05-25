墨西哥总统：中国今年经济政策变化是墨西哥机遇

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO)5月24日通过其官方YouTube频道发表了一段题为“国家经济演变”的视频。他在讲话中提到，中国政府今年并未对外设立经济增长预订目标，也不会公布经济增长数据，这一变化对于墨西哥来说是一个机遇。

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此前，中国总理李克强在5月22日的全国人大会议政府报告中，罕见地并未提到象征着中国经济发展趋势的国民生产总值（GDP）增长目标。他则强调，要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。中国国家主席习近平另在当天下午出席内蒙古代表团小组会议时谈到，“如果没有这次疫情，一般情况下经济增长目标会定在6%左右。但是，疫情发生以后有的事情不由我们作主，世界经济衰退已成定局，我们受到的影响有多大、有多深，还有很多不确定性。”

墨西哥方面，奥夫拉多尔则在讲话中表示，中国经济的这一变化对于墨西哥来说是一次特殊的机遇。他说，“这象征着，世界最大的工厂将减少他的输出量”。他还指出，墨西哥政府预计，大量的外国投资将进入墨西哥，而这则是对于墨西哥、加拿大和美国市场联通的看重。他谈到，这将给墨西哥带来更多的公司和就业，其也是由于墨西哥与美国市场具有紧密的联系。此前，美国、墨西哥和加拿大政府代表在去年12月11日 签署了三国区域贸易协定的修订版《美墨加协议》（USMCA），以取代1994年达成的《北美自由贸易协定》（NAFTA）。

对此，美国总统特朗普曾发推文祝贺说，“美国伟大的《美墨加协议》看起来不错。这将是美国有史以来最好、最重要的贸易协议。对所有人，包括农民、制造商、能源产业和工会都有利。...重要的是，我们终于摆脱我们国家最糟糕的贸易协定，《北美自由贸易协定》！”他随后在今年1月29日将经美国国会通过的版本签字使其正式成为美国法律。随后，美国贸易代表莱特希泽4月24日向国会表示，新的《美墨加协议》将于7月1日生效。墨西哥的企业则希望随着《美墨加协议》即将生效，以及美中关系进一步紧张升级，当下的形势能增强在北美范围内的经济投资，使得墨西哥受益。