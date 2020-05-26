巴西能源消费明显下降，企业也会被迫选择多生产食糖

巴西新冠疫情仍处于快速蔓延期，在疫情防控措施影响下，能源消费明显下降，巴西企业也会被迫选择多生产食糖。

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巴西是蔗糖和甘蔗乙醇的最大出口国。2019 年，巴西糖的出口量达到了1960 万吨，占全球出口量的35.73%。甘蔗乙醇产量在2017年达到70 亿加仑，占全球产量的26%。

在疫情防控下居民外出减少，能源消费下降明显。今年3月巴西乙醇消耗和汽油消耗分别同比下降15％和13％左右。在能源消费下降的背景下，企业为了生存亦会增加食糖生产比例，截止5月1日，巴西中南部食糖累计产量达298.33万吨，同比增加118.83％，巴西食糖产量占比达43.78％，去年同期为28.66％ 。

即使近期原油价格反弹，但在疫情冲击下巴西国内能源消费下降，巴西食糖生产比例仍将会维持在较高水平。在巴西糖产量和出口增加的影响下，近期原糖回升的脚步要明显落后于油价。

在疫情冲击下，受消费及油价下降冲击影响，巴西部分糖厂已经没有资金来偿还短期债务。据巴西Itau BBA银行农业业务主管表示， 巴西四分之一甘蔗制糖和酒精乙醇厂面临在年底前关闭的风险。

巴西甘蔗行业协会（Unica）主管antonio de Padua Rodrigues表示，巴西食糖和乙醇行业正等待政府确定对糖厂实施的援助计划。