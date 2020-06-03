加拿大两大电信运营商宣布排除华为5G

加拿大3家主要电信企业中，有两家公司在6月2日宣布，与瑞典的爱立信公司和芬兰的诺基亚公司合作建设5G网路，这也意味着中国的电讯巨头华为公司被排除在外。

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加拿大最大的电信商加拿大贝尔（Bell Canada）公司和第二大电信商泰勒斯公司(Telus Corp)相继宣布弃用华为。总部位于蒙特利尔的BCE是加拿大贝尔的母公司，该公司于周二发布新闻稿表示将使用爱立信的设备建设下一代手机网络，即5G。BCE总裁比比克（Mirko Bibic）谈到，“5G战略支持我们的目标，即促进加拿大人彼此之间以及与世界的联系，爱立信的创新5G网络产品，以及其在全球舞台上的经验将成为我们在整个加拿大推广这种改变游戏规则的移动技术的关键。” 爱立信在其新闻稿中则指出，目前已与全球通信服务提供商签订了93项商业5G协议或合同，其中50项是公开宣布的5G交易。爱立信目前在22个国家/地区拥有40个实时5G网络。

同样在当天，曾在今年2月宣布将在其5G网络中使用华为设备的泰勒斯公司亦表示，将采用诺基亚和爱立信的设备，抛开华为。泰勒斯公司已计划未来三年内在关键技术组件上再投入400亿加元，以推动5G网络建设。今年1月中旬，加拿大另一电信巨头、总部位于多伦多的罗杰斯通讯集团（Rogers Communications）宣布开始在加拿大多座大城市部署5G网络时指出，其首选设备供应商是爱立信。

关注加拿大通信市场的 IDC 首席研究分析师瑟尔提斯（Lawrence Surtees ）表示，尽管华为与当地较小的运营商签订了合同，并将继续为加拿大贝尔的网络提供某些技术，但其在加拿大的影响力显然比不上当地的两大运营商。而此次加拿大贝尔和泰勒斯电信两家公司将行业领先的华为撇到一边，或有助于缓解政府是否允许华为参与加拿大 5G 网络建设的艰难决定。据悉，加拿大政府正审视5G网路的安全问题，尚未决定是否批准华为替加拿大企业提供设备。对此，华为发言人维尔西（Alykhan Velshi）在电邮中提出，“我们期盼（加拿大）联邦政府完成5G审查，在华为协助加拿大打造下一代无线网络的角色上，做出以事实为基础的决定。”