回应美国禁令 中国放宽外国航空航班限制

在美国宣布禁止中国客运航班飞美后，中国民航局周四调整国际客运航班计划，放宽外国航空公司国际客运航线航班限制，并从6月8日起，实施航班奖励和熔断措施。此前，中国民航局副局长李健表示，在国际线上因疫情复杂仍有一段较长的不确定期，但因市场有需求，将在中国国内对境外输入有效控制的前提下，考虑适当增加航班。

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据路透社报道，中国民航局官网刊登通知称，6月8日起，所有未列入“第5期”航班计划的外国航空公司，可选择一个具备接收能力的口岸城市，每周运营一班国际客运航线航班。各航空公司可向民航局申请运行至10月24日的航班预先飞行计划。

如此一来，3月12日的航班数基准作废，此前已停飞中国航线的外国公司可以恢复飞往中国的航班。但航线数量仍然受到“五个一”政策的限制，即“每周运营1班国际客运航线航班”。

另外，按照航班奖励和熔断措施，外国航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续三周为零的，可在航线经营许可规定的航班量范围内增加每周一班，最多达到每周两班。

不过，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的，暂停该公司该航线运行一周；达到10个的，暂停该公司该航线运行四周。“熔断”的航班量不得调整用于其他航线，“熔断”期结束后，航空公司方可恢复每周一班航班计划。

该通知还称：“在风险可控并具备接收保障能力的前提下，可适度增加部分具备条件国家的航班增幅。”

路透社认为，中国民航局这种转变被认为是对美国宣布将禁止中国航班进入美国作出的积极回应。美国政府一天前宣布将从6月16日起禁止中国航空公司客机进出美国，，以向北京方面施压，要求其允许美国航空公司恢复中美航线。

据悉，美国新颁布的禁令适用于中国国航、中国东方航空公司、中国南方航空公司和海南航空，以及规模较小的四川航空和厦门航空。中国的航空公司目前每周有四趟往返美国的航班。