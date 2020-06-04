国际铜价谨慎反弹有利于中国经济复苏

北京宣布的刺激计划给投资者带来了希望，这种复苏在中国是明显的，中国消耗了世界铜产量的一半。

铜金属是世界经济的晴雨表。虽然两个月来的铜价反弹。但是并没有回到新冠病毒流行之前的水平。

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国际铜价已经突破每吨5500美元。在四月份上涨4.8％之后，五月份又上涨了3.6％。这是一个令人鼓舞的信号，因为铜是与世界经济最为息息相关的原材料之一。

北京宣布的经济刺激计划给投资者带来了希望，而中国经济的复苏也是明显的，中国消耗世界铜产量的一半。五月份中国制造业指数的改善证明了这一点。中国经济的反弹在建筑业方面更为显着，而且占铜需求的20％。

中国出口业仍然低迷

可全球其他国家和地区的经济却陷入瘫痪。高盛（Goldman Sachs）银行估计，2022年前没必要等待美国的经济增长。目前美国制造业指数仍处于负数区域。在欧元区，也是处于最低水平，就像汽车行业那样。可是，中国依赖所有这些地区的需求来恢复其出口产业。一位来自香港的原材料经纪人预测，如果中国国内经济以“ V”形曲线恢复，那么出口产业将呈现“L”型曲线。

例如，中国在一月至四月间出口的空调数量减少了7％。但是，这些产品含铜。荷兰国际集团（ ING）银行估计，中国经济的复苏计划只是加速现有的基础设施计划，而在现有的基础设施计划中，铜的新用途很少。更不用说，有可能不能避免疫情在香港那样的反弹。

投资基金更乐观、但保持谨慎

所有这些使投资者的态度非常谨慎。 IG France的一位分析师表示，尽管基金不再押注铜价的下跌，但也不准备追加购买。总之， 悲观情绪虽然有所减轻，但是乐观情绪尚未回归。