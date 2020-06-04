石油输出国组织和主要产油国减产970万桶/日的协议可能展延至7月或8月

周三（6月3日），ICE布伦特原油价格自3月以来首次突破40美元。消息人士表示，石油输出国组织和主要产油国减产970万桶/日的协议可能展延至7月或8月，这一减产规模约为全球产出的10%。目前减产协议预定于6月届满。

广告 继续浏览后续

国际油价上涨，石油输出国组织和主要产油国的减产协议有效期可能延长

不过沙特已经力促延长当前这个减产力度的时间。 如果不延长协议，则7-12月减产幅度将缩减为770万桶/日。然而由于目前还没设定开会日期，一些人声称最快可能在本周召开，因此很大程度而言仍悬而未决。

需求状况看来正在好转，包括全球第二大石油消费国中国正走出疫情步入复苏。周三公布的5月财新服务业PMI数据显示，中国服务业时隔三个月后重现扩张。

美国石油协会（API）周二表示，截至5月29日当周，美国原油库存减少48.3万桶，汽油和馏分油 库存分别增加170.6万桶和591.7万桶。数据总体表明，美国石油库存依然高位运行。

官方的美国能源信息署（EIA）库存数据将在周三晚些时候公布，预计将连续第二周走高。交易商正密切监视墨西哥湾的热带风暴Cristobal，它有可能对沿岸油气设施构成潜在破坏。

世界银行周二在最新的《全球经济展望》报告中表示，预计新冠病毒疫情及其引发的衰退将对石油出口国和遭受金融危机的国家造成最严重的损害，发展中石油出口国的产出将下降11%。