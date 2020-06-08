中国5月石油进口量破纪录，沙特、科威特和阿联酋不打算延长协议外减产

据彭博社援引中国海关总署统计数据报道，中国5月石油进口量较4月增加15％，达到4797万吨。报道称：“5月进口量增加到4797万吨，折合每天1134万桶，比4月份增加15％。”

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报道同时表示，5月进口量打破2019年11月创下的上一个纪录，“日进口量比去年11月创下的纪录多16万桶”。

报道指出，这一数字表明世界最大石油进口国—中国的石油需求正在回升，也表明中国利用此前“欧佩克+”协议破裂导致的价格暴跌补充自己的战略储备。

另据四位消息人士告诉路透，海湾的石油输出国组织(OPEC)产油国--沙特、科威特和阿联酋不打算把他们118万桶/日的自愿额外减产延长到6月底之后。

OPEC、俄罗斯与产油盟国周六同意，将创纪录的减产协议延长至7月底，这项长期减产协议将全球原油供应削减近10%，已帮助油价在过去两个月上涨一倍。

沙特、科威特和阿联酋承诺在他们的减产义务之外，6月额外减产118万桶/日。但消息人士告诉路透，额外减产不大可能持续到7月，到时候各产油国预计会按照他们的OPEC产油配额进行生产。