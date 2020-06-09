全球食品价格连续第四个月下跌

根据世界粮农组织发布的食品价格指数显示，由于2019冠状病毒病疫情引发经济紧缩，市场呈现供应强劲而需求疲软的态势。5月，全球食品类商品价格连续第四个月出现下跌,与上月相比，下降1.9%，为2018年12月以来的最低点。

广告 继续浏览后续

每月发布一次的粮农组织食品价格指数，旨在追踪日常交易类食物商品的国际价格月度变化情况。

数据显示，世界粮农组织乳制品价格指数较4月份下降7.3%，较去年同期平均降低19.6%，主要原因为受季节性供应因素和进口需求走低影响，黄油和奶酪报价急剧下跌，但奶粉的报价仅略有下跌，原因在于低廉的价格和中国经济活动复苏激发了强烈的购买意愿。

糖类价格指数逆势上扬，较上月上涨7.4%，收复4月份跌幅的一半，这是由于国际原油价格反弹，加上全球第二大糖类生产国印度、第二大糖类出口国泰国收成双双低于预期。

谷物价格指数较4月份下降1.0%。在粳米和印度香米报价上涨的带动下，国际大米价格小幅抬升，但在全球供应充足的预期下，小麦出口价格下跌。由于美国玉米价格较2019年5月份下跌了近16％，致使粗粮价格进一步下跌。