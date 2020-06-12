据麦肯锡全球管理顾问公司估计，新冠疫情可能导致非洲农业出口损失48亿美元，并直接影响1000万非洲农民的生计。

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目前，疫情已导致航班停航和欧洲巧克力工厂禁止玫瑰、坚果等农产品进口，农业将面临就业减少和农产品价格下降等威胁。农业是非洲经济的重要支柱，产值占总GDP的23%，为撒哈拉以南非洲提供了60%的就业，非洲农业出口总值高达350-400亿美元。麦肯锡预测南非水果、蔬菜和坚果出口将损失5-20亿美元；可可豆出口下降20亿美元；影响东非2亿美元咖啡出口和660万就业；鲜花收入下降4-6亿美元；此外疫情还将挤占相关资源，导致政府难以应对东非爆发的蝗灾。

不过，在东非，肯尼亚的茶叶出口有所增加。原因是印度的禁足导致茶叶产量下降7%， 这就增加了肯尼亚的出口机会。

非洲疾病预防控制中心数据显示，非洲累计新冠确诊病例超过18万例，南非累计确诊病例超过5万例。非洲多国根据本国疫情形势继续调整防疫政策。

从累计确诊病例数量来看，非洲地区疫情较为严重的国家是南非、埃及、尼日利亚和阿尔及利亚，确诊病例都在万例以上。