中国被指绕过美国制裁购买委内瑞拉原油 美官员：或进行制裁

尽管美国特朗普政府在去年8月加大了对委内瑞拉原油的出口压力，警告要制裁所有与马杜罗政府存在业务来往的公司，但去年，中国取代美国成为了委内瑞拉原油的第一大进口国。

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路透社6月12日的独家报道指，美国去年8月对委内瑞拉实施了新一轮制裁，警告将扣留所有与委内瑞拉石油公司（PDVSA）做生意的公司在美资产。中国石油天然气公司（CNPC）当月即取消了在委内瑞拉装载原油的安排。而就中国的进口数据来看，从委内瑞拉购买的原油数量开始放缓，到2019年底停止。

报道指出，在美国宣布对委内瑞拉的制裁后，委内瑞拉的原油仍继续通过俄罗斯石油巨头，俄罗斯石油公司（Rosneft）位于瑞士的机构流入中国，并通过船对船的方式转移原油，使其源头看起来是马来西亚，以掩盖其真正原产地是委内瑞拉的事实。

报道称，中国从未真正停止购买委内瑞拉原油。路透社在查阅了船舶跟踪数据和委内瑞拉石油公司的文件后发现，从2019年7月至12月，油轮向中国港口运送了至少18船、总计1970万桶被重新命名的委内瑞拉原油。这18艘运油船则相当于委内瑞拉2019年5%的原油出口，按市场价计算约价值10亿美元。报道指，相关的船对船“转换标签”的行动在今年仍继续进行。今年2月，华盛顿对俄罗斯石油公司设在瑞士的机构实施了制裁，以切断马杜罗政府的收入来源。

俄罗斯石油公司则否认有关指控，并与中石油同未回应路透社的质询。据华盛顿智库新美国安全中心（Center for a New American Security）的制裁问题专家哈尔（Peter Harrell）介绍指，中方这种间接进口委内瑞拉原油的方法属于灰色地带。他并称，最终美方制裁涉事公司与否仍是一个主观的政策决定。美国国务院委内瑞拉事务特别代表艾布拉姆斯（Elliott Abrams）告诉路透社称，特朗普将对船对船转运采取行动，并将研究对购买委内瑞拉转运原油的中国买家采取制裁。