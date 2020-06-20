马斯克豪宅2900万美元出售网易丁磊 净赚70%

据《华尔街日报》周五报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）以2900万美元的价格出售了他在洛杉矶贝莱尔（Bel Air）地区的一处豪宅。报道称，买家是与中国亿万富翁丁磊有联系的公司。

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据悉，这一原属于马斯克的房产建于1990年，位于可鸟瞰贝莱尔乡村俱乐部的山丘上。挂牌信息显示，该房产“经过大规模改造后，拥有宽敞的娱乐空间、挑高的天花板和精美的装饰。”房产包含两层楼的图书馆、家庭影院、网球场、酒窖、健身房和游泳池，此外还有一个果园和五个车位的车库。

据公开记录显示，马斯克于2012年以1700万美元的价格，从对冲基金Canyon Capital Advisors的联合创始人米切尔·朱利斯（Mitchell Julis）手中，购得了这套房子。今年5月11日，马斯克在推特上宣布，“我正在出售所有的有形资产，将不再拥有房子。”他此前在接受采访时说，自己决定出售有形资产并不是因为他需要钱，而是因为“我正试图使我的生活尽可能简单，所以只会保留具有情感价值的东西”。

消息称，最新接手这一豪宅的买家是与网易创始人、CEO丁磊存在关联的一家公司。丁磊1971年10月1日生于浙江省宁波市。他是网易公司创始人，现担任网易公司董事局主席兼首席执行官。2020年4月6日，他 以1400亿元人民币财富名列《胡润全球百强企业家》第45位。