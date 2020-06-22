马达加斯加政府推出最低限定价阻止香草价格继续下跌

今年马达加斯加的香草开始收割了，但是香草加工商給农户的价格还不到去年的三分之一。 这是因为今年的产量相当高，有两千吨，比去年高了500顿。但是今年由于疫情影响，国际市场对香草没有多少需求。 马达加斯加的出口联盟主席说，以往到了这个季节，我们知道要怎么交易。可是今年，这些合同都没了。

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今年由于新冠病毒，一开始香草消费还相当强劲。闭关在家的人要更多地靠自己做饭的， 于是他们去超市买香草或者香草产品。但是香草的价格已经在跌，靠超市这点消费没办法刹住跌价的趋势，因为国际市场的需求不足，而仓库里还有很多存货。于是马达加斯加政府在二月份就开始做出政策干预，把每公斤的香草最低价定在350 美元。 这在2他们009年之后第一次这么做。

现在马达加斯加已经结束了闭关。人们对香草的需求更加担心，因为餐饮业垮了，而食品业也在调整，把配方里的马达加斯加香草用料调低了两倍，他们开始用其他香料或者用化学合成香料来代替。

马达加斯加政府准备再调低香草限定价，调到每公斤250 美元。2004年的时候，香草跌价也发生过，一年内从每公斤400 美元跌倒40 美元。