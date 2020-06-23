中国欧盟商会主席：担心年内无法达成中欧投资协定

中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)周二向媒体表示，他怀疑被等候多时的中欧投资协定是否能在今年内达成。在周一中欧领导人视频峰会期间，双方重申将致力于在2020年达成这一协定。

广告 继续浏览后续

伍德克当天告诉记者称，对昨日进行的中欧领导人峰会结果感到失望。双方领导人会面后并未产生一个经中欧同意的联合公报。他认为，“（会议后）双方都没有对他们在会议期间所达成的内容加以介绍，就是一个双方能达成一致的问题很少的标志”。他指出，“我看不到今年能得出任何结论”。

经过了6年来的会谈，中欧领导人共同呼吁致力于在2020年达成这一投资协定。欧盟方面官员表示，希望在汽车及生物科学和小电子产品方面看到中方减少对其国营企业的补贴。伍德克认为，为了达成中欧贸易协定，双方让步“五五开”是不可能的，因为相较于中国的市场开放度，欧盟则遥遥领先。

欧洲理事会主席米歇尔在峰会结束后周一的记者会上表示，为维护欧洲价值观而与中国进行的对话是必要的，但“欧中双方在许多关键问题上存在分歧”。米歇尔表示，欧盟领导人向中方表达对北京计划在香港实施港区国安法的严重关切，呼吁北京当局遵守对港人及国际社会承诺，维持香港的高度自治及保障自由，确保香港的政治多元、民主及人权水平。

欧盟委员会主席冯德莱恩指出，“中国是我们的贸易伙伴，但同时也是经济和制度上的对手，这些都注定了我们与中国的关系将是复杂的”。她表示，欧盟希望中方在援助国企及问题上透明化，在解决强制技术转让等各方面做出更多承诺，否则我们将“主打另一张牌”，致力于捍卫欧盟自身的利益。

李克强则强调，中方高度重视与欧盟的关系，指中欧是全面战略伙伴，“合作远超竞争，共识远超分歧”。他表示，中国愿意与欧方在世界贸易组织改革等问题上保持沟通，建设性参与应对气候变化多边进程，深化疫苗与药物研发等合作，共同努力早日战胜疫情。

李克强提出，中国坚定不移扩大开放，致力为各国企业创造市场化、法治化、国际化的营商环境，希望欧方同样保持贸易与投资市场开放，放宽对华出口限制，认为中欧扩大双向开放，可以更好实现互利共赢。