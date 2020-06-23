特朗普：美中第一阶段协议完好无损 纳瓦罗澄清协议失效言论

美国白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)6月22日在接受福克斯新闻采访时，被问到美中贸易协议的实施情况，他回答说，“协议终结了”。对此，特朗普总统随后通过推特强调美中“第一阶段”贸易协议仍然完好无损。纳瓦罗亦发表声明对自己的发言进行了澄清。

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纳瓦罗当天在接受福克斯新闻“故事”（The Story）栏目采访时谈到，中美贸易协议已经“终结”（over）。他并指，事件的转折点是在中国代表团1月15日在华盛顿签署协议离开后，美方才了解到中国扩散新冠病毒的情况。纳瓦罗指，“他们当时已经将几十万人送到我们国家来扩散病毒。在他们的飞机起飞几分钟后我们才开始听到这场大流行病的消息。”

纳瓦罗发表上述评论后，美国股票期货市场突然大跌，道琼斯指数期货下跌约400点，澳元等对风险敏感的货币挫跌。对此，纳瓦罗发布声明补救强调，与中国的贸易协议“继续实施”，并补充说他稍早有关该协议已经“结束”的说法被断章取义了。随着纳瓦罗的这一澄清表态，上述资产收复了大部分失地。他在声明中解释称，“那些话与正在继续实施中的‘第一阶段’贸易协议毫无关系。我只是在说，目前我们对中国共产党缺乏信任，因为他们对中国的病毒源头撒谎，使得疫情蔓延到全球。”

特朗普也在周一晚间发推文称，“与中国的贸易协议完好无损。我们希望他们会继续实施协议的条款。” 此外，美国国务卿蓬佩奥在上周三与中方代表杨洁篪进行了近7个小时的会面后通过推特写道，“在我与中共中央政治局成员杨洁篪的会面中，他承诺将完成和履行我们两国之间第一阶段协议的所有义务”。然而，特朗普便在周四就再度威胁要切断与中国的“完整关系”。他强调，这仍是美方的一个政策选项。