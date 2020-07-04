TikTok美籍CEO致信印度政府：中国从未要求提供数据

根据路透社看到的一封信函显示，在印度宣布禁用59个中国的应用程序后，字节跳动旗下的抖音国际版TikTok正努力在印政府面前与北京保持距离。

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TikTok首席执行官，美国人凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）致信印度政府，表示中国政府从未要求该公司提供TikTok的印度用户数据。梅耶尔曾是迪士尼流媒体业务高管，过去20多年间在迪士尼多个重要岗位任职。他于今年6月1日正式入职字节跳动，担任字节跳动首席运营官兼TikTok全球首席执行官。

梅耶尔在信中写道，“我可以作证，中国政府从未向我们提出要求，索取印度用户的TikTok数据。”他还补充说，就算中国提出要求，该公司也不会提供。印度用户的数据存储在新加坡的服务器上。在信中，梅耶尔着重提及印度的投资，强调该公司在印度有3500多名直接和间接员工，App的内容有14种语言可供选择。他指出，该公司将在印度建立数据中心的计划，“我们已经宣布了在印度建立一个数据中心的计划。”

路透社看到信上标注的日期是印度宣布“禁令”前一天（6月28日），但知情人士透露该信是在TikTok与印度政府可能于下周举行会议之前发出的。《华尔街日报》、印度《经济时报》也均表示，此信是“禁令”颁布后发出的。知情人士还告诉印度《经济时报》，TikTok寻求与印度政府官员召开私人会议，解释平台的数据共享实践。一位官员表示，通过最新提议，TikTok试图将其与印度的合作提升到“下一个水平”。7月1日，梅耶尔在印度对员工发表讲话，称公司“在印度遭遇了不幸的挑战，正在与利益相关者合作，解决他们的担忧。”

据了解，印度电子信息技术部宣布封杀的59个中国应用软件中，字节跳动和腾讯旗下应用上榜最多。字节跳动旗下三款应用，包括短视频应用TikTok和Vigo Video、社交应用Helo都被禁。接近字节跳动人士称，过去几年，字节跳动在印度的投入超过10亿美金，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟，导致的损失超过60亿美金。他表示，这一金额极有可能超过了其余所有被禁中国公司损失的总和。

值得一提的是，由于TikTok在印度国内被禁，印度科技和娱乐公司正在利用这一突然出现的机会大举抢占空出的市场。印度一家视频应用程序运营商称，他们在48小时内激增了2200万用户。Roposo是印度一个视频分享社交媒体应用程序，类似于TikTok。Roposo公司创始人梅扬克·班加迪亚（Mayank Bhangadia）向媒体表示，在印度禁止TikTok之后的两天内，Roposo用户基数一下就增长了2200万。

由于用户的激增，Roposo公司好像一下子变得难以招架。“在过去的几天里，我总共只睡了五个小时，我们整个团队也都是这样的，”班加迪亚介绍指。“负载量太大了，我们必须确保用户的体验尽可能地顺畅。”据悉，Roposo在谷歌Android上的下载量，截止目前为止总计已经超过8000万，班加迪亚预计，再过几天这个数字将会很容易地达到1亿。报导指，在印度政府禁止中国应用之前，Roposo在Android设备上的安装量大约5000万。在印度，大多数用户使用的是Android操作系统平台手机，而印度智能手机用户数量接近5亿。