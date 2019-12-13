美国亚太助卿:北京要让世界与专制接轨

美国亚太助理国务卿史迪威（David Stilwell）日前在华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）发表演讲指出，北京20年积累的财富和实力没有让中国与世界的自由民主相融，反过来中国政权要让世界与自己的专制接轨。史迪威将中共与人民分开。他强调，特朗普政府对中国人民深怀尊重。

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美国驻华使领馆推特消息，美国国务院亚太助理国务卿史迪威（David Stilwell）12月12日在华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）表示：我们在过去20年中看到的情况是，自由化改革有所减缓甚至出现倒退。随着中华人民共和国获得更大的财富和实力，并与世界更加融合，它并没有像预期的那样与自由、开放的全球秩序接轨。反之，中国共产党想要重塑国际体制，使其变得与它自己的专制做法更为兼容。

史迪威说，40年前，中华人民共和国从其在意识形态上自我实行的孤立和经济贫弱中开始实现发展。“改革开放” 重点在“开放” 要求中国共产党必须针对更广泛的地区及世界作出调整，以便从多边主义中获益。我们都知道这需要时间，但我们都为1980年代的重大进展感到鼓舞。

当时有许多充满希望的迹象：我在1988年首次访问北京时，看到了私营企业的起步，以及它所释放出的人的能量和创造力，这从天安门广场往南一点的一个小饺子馆中体现出来。你知道它与众不同，因为这个试验性的餐馆不把顾客当成麻烦，而是主动吸引顾客。那里的饺子是热腾腾的，啤酒是凉丝丝的，服务非常周到，特别是与旁边一家国营餐馆相比。

基于这些最初的有希望的迹象，美国的政策多年来都基本是根据一种黄金准则（Golden Rule）设定。美国官员希望，通过显示开放的益处能促使北京走上一条更加自由化的道路，进一步走向经济和政治开放。

但事实表明，我们的很多乐观假设都是错误的。“中国将继续向进一步开放而努力”的承诺在加入世贸组织（WTO）20年后仍是空话，引发了对有关中华人民共和国、其野心以及我们的反响的早就应有的重新思考。本届政府现在正在根据其现状，而不是长期以来我们希望出现的情况，来应对中国。

他说，特朗普政府一贯明确表示，尽管我们同中国的关系是竞争性的，但我们仍在利益一致的领域欢迎合作。竞争不必造成对抗或冲突。我们对中国人民深怀尊重，而且还有作为贸易伙伴甚至盟友的长期合作史 这种历史是最早让我对中国产生兴趣的原因。

因此，我们的目标是捍卫美国的主权，增进我们的地区利益，并在亚洲和全世界提倡自由、开放、基于规则的秩序。