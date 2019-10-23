弹劾特朗普加火力 外交官证词激总统跳脚

美国驻乌克兰最高外交官员泰勒在国会作证，巨细靡遗描述总统特朗普如何扣住乌克兰军援以施压基辅当局调查自己最大政敌。一席具高度杀伤力的证词让弹劾调查愈烧愈旺。针对民主党人控制的国会弹劾威胁一步步进逼，特朗普直呼自己是私刑受害者。

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据法新社消息，美国国会对特朗普弹劾调查，美国外交官证词杀伤力大。

美国驻乌克兰最高外交官员泰勒（Bill Taylor）昨天在国会作证说，他得到的讯息是，乌克兰所想要的「一切」，无论是特朗普与乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）一对一会面，还是数亿美元的安全援助，都仰赖于基辅当局对外宣布调查，一是拜登（Joe Biden）次子韩特（Hunter）任职的乌克兰天然气公司Burisma，二是乌克兰疑似干预2016年大选。

根据泰勒的15页证词，他所描述的压力，大多来自「不寻常的」非正式管道，包括特朗普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）。泰勒9月传简讯给美国驻欧洲联盟大使桑德兰（Gordon Sondland）时说：「我们现在难道要说安全援助和白宫会面的条件是（乌克兰展开）调查吗？」

泰勒稍后向桑德兰更明白表达他的保留态度，「为获得政治竞选活动方面的协助而扣住安全援助，依我之见实在太疯狂」。

法新社说，泰勒是退伍军人和职业外交官，于2006至2009年间担任美国驻乌克兰大使，在美国驻乌克兰大使尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）今年5月突遭撤职后，扛起代理公使之职。

法新社说，美驻乌克兰最高外交官员在「电话门」弹劾调查作证做出不利于总统的证词后，特朗普当天在推文直呼自己是「私刑」（lynching）受害者。他争议性用字掀起另一场风波。

据美驻乌克兰最高外交官员泰勒（Bill Taylor）周二作证说，他被告知总统特朗普会扣住对乌3.91亿美元的军援，直到基辅当局公开宣布展开有利于特朗普连任机会的多项调查，包括针对前副总统拜登（Joe Biden）的调查。

特朗普承认要求乌克兰调查，形容案子与拜登贪腐有关，但他否认把军援扣上调查来对乌克兰施加高压手段。

特朗普已将民主党阵营展开的弹劾调查贴上「政变」、「骗局」、「猎巫」等标签，今天更声称自己是「私刑」受害者，推文说：「所有共和党人都必须牢记他们今天见证的这场私刑。」

法新社说，私刑指的是美国于后黑奴时期的一段暗黑时期，1882至1968年间有超过3400名非裔美国人惨遭私刑。特朗普的推文因此引发轩然大波，国会议员齐声炮轰。

民主党籍联邦众议员芭芭拉李（Barbara Lee）推文说：「你竟胆敢这么说？！」她痛批特朗普的讯息「恶心且无知」。共和党大老、联邦参议员康奈尔（Mitch McConnell）也罕见批评说，特朗普的「用字令人遗憾」。