瑞信全球报告：美百万富翁人口最多远远抛离中国

根据经济学人引述瑞士信贷2019年全球财富报告指出，美国是拥有全球最多高净值人口（HNW）的国家。所谓高净值个人（High Net Worth），其定义是拥有100万美元或以上流动资产者。中国虽超越日本名列第二，但人数远远落后美国。如以人口比率计算，香港和台湾的百万富翁人口，分别各占全球至少1%，名列HNW人口前茅。

广告 继续浏览后续

经济学人在报道英国的HNW人口下跌时，还不忘幽了现任首相约翰逊一默，“约翰逊现在忙于点算票数看看够不够通过他的脱欧方案，但他之前出任伦敦市长时，却经常夸耀伦敦拥有72个亿万富豪（身家10亿美元或以上），比纽约还要多。”报道指，虽然伦敦这方面的人数已经增加到95个，但百万富翁的人口，去年却少了2.7万个，主因是脱欧带来的不稳导致英镑币值下跌。

报道引述瑞信最新的报告指出，其他国家的百万美元富翁人口却在增加之中，全球现在一共有4680万个，较2018年中的数字，上升了110万个。

报道引述瑞信的数字指出，中国现在有400万个百万富翁，日本有300万个，德国有200万个。但世上没有任何一个国家，可与美国之财大气粗匹配，因为美国一共拥有接近1900万个百万富翁。尽管面对市场的大幅波动、多个贸易战线以及经济消退的阴影，美国在过去12个月增加了67.5万个百万富翁。

但报道同时指出，百万富翁人口的增加，亦反映了财富分布的不公，引申出一个尖锐的政治问题，尤其是2007-2008年金融风暴之后。

以美国目前踏入竞选季节为例，财富分布不公遂成为某些有选人攻击的目标。民主党总统热门候选人之一伊莉莎白·沃仑（Elizabeth Warren），就提议向身家超过10亿美元者征收3%富人税，5000万美元的税率是2%。另一个民主党候选人桑德斯（Bernie Sanders）则计划向身家3200万美元或以上者征收1%富人税，100亿美元的是8%。

根据瑞信预测，未来美国将会有更多的百万富翁，而全球百万富翁的人口将会达到6300万之谱，光在美国就有2300万个，而目前就有8万个美国人，他们的身家已经超过5000万美元，数字而且还将不断上升之中。

以全球人口比例计算，拥有百万富翁人数最多的，是美国的40%、其次是中国的10%、日本6%、英国和德国分别是5%、法国4%、意大利、加拿大和澳洲分别是3%、西班牙和荷兰以及瑞士印度南韩各占2%，台湾和香港则至少1%。