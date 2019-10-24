贸易战消耗症状 美国经济衰退现威胁

美中贸易冲突的附带损害已经对金融市场造成冲击，迫使多数主要央行今年降息。10月18-23日进行的路透社调查访问了逾100位分析师，调查结果显示，他们对未来一年及之后的美国经济增长和通胀看法几乎没有任何改变，尽管白宫宣布与中国达成“第一阶段”贸易协议，并暂停原定于本周加征的关税。

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据路透社今天报道一项调查结果指，美中贸易战暂缓并未降低美国经济衰退机率。该调查的受访分析师认为，美中贸易战近期休战并非经济转折点，无助于降低美国在未来两年内陷入衰退的机率。

报道说，美国未来12个月经济衰退机率的预估中值从一个月前的30%升至35%，是这次经济扩张周期中的最高百分比。未来两年的衰退可能性仍高见45%。对美国经济成长预估的结论很明显，即从现在到2020年底，每季环比年率成长料放缓至1.6%-1.7%，低于上次公布的2.0%。

据巴克莱驻纽约的宏观研究主管Ajay Rajadhyaksha指出，“过去18个月的美中贸易谈判已经成为‘进一步退几步’的经典案例。尽管近期贸易谈判消息鼓舞人心，但目前征收的关税要高于三个月之前，”Ajay Rajadhyaksha还指出，“我们的预测表明2020年多数时间美国经济增长仍将低于趋势水平，我们仍认为美国和全球经济未来数月能避免衰退，但美国将不会像2018年一样是带领全球经济的火车头。”

据路透社说，回答一额外问题的分析师中有75%表示，中美近期贸易发展并不是减轻不确定的转折点。

报道说，今年下半年经济增长预估区间显示高端上调、低端下调，凸显出外界担心随着美国2017年末通过的大举减税举措带来短期提振效应之后，美国经济动能仍在减弱。

45位分析师中有27位还表示，从现在到明年底，中美贸易关系将维持现状。其他分析师对变好或变坏的预期各占一半。

该消息说，即便美国失业率创纪录低点，但预计美联储仍会在10月29-30日的政策会议上进行今年的第三次降息。