豪宅遭洗 玻总统仓皇出逃墨西哥寻避难

玻利维亚下台总统莫拉莱斯仓皇出逃，出人意料抵达墨西哥寻求政治避难。莫拉莱斯被指控选举舞弊，被迫辞职但没有能够平息民众愤怒。莫拉莱斯起先希望在政治生涯发源地可卡因种植地寻求东山再起，但形势比人强，却遭遇生命受到威胁，最后寻到墨西哥愿意给予庇护。一代草根民权与民主象征，落为独裁者老鼠过街地步，引发唏嘘。

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玻利维亚下台总统莫拉莱斯仓皇出逃，被迫宣布辞职当天晚上就逃离首都，遗弃总统府豪宅。愤怒民众冲进莫拉莱斯豪宅，对这位作弊总统生活腐化奢靡犹加愤慨，引发破坏并洗劫。

据法新社说，玻利维亚陷动荡，莫拉莱斯赴墨西哥寻求庇护。玻利维亚前总统莫拉莱斯不敌全国各地因大选舞弊疑云而起的反政府示威，星期天夜宣布下台。墨西哥外交部长厄伯拉特昨天晚上说，莫拉莱斯已搭机到墨西哥寻求庇护。

据厄伯拉特（Marcelo Ebrard）推文说：「莫拉莱斯现已搭上墨西哥政府派出的专机，确保他将安全抵达我国。」

厄伯拉特稍早说，墨西哥已同意给予莫拉莱斯政治庇护。

莫拉莱斯昨天晚上也在推特上证实自己正要前往墨西哥，并誓言将带着「更强的力量和能量」重返玻利维亚。

消息没有给予更多莫拉莱斯出逃细节。莫拉莱斯旗下副总统以及亲信是否也随机出走寻求墨西哥庇护，也没有细节。