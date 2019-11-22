又因千人计划 美国起诉一名涉窃密的中国公民

美国参议院常设调查小组委员会星期二（11月19日）就“确保美国研究机构不受中国人才引进计划的入侵”举行听证会两天后，又有一名入选政府千人计划的中国公民在美国因涉嫌窃取商业机密被司法起诉。

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可能被窃取机密的受害公司美国农药与基改种子供应商孟山都，嫌疑人中国公民向海涛在2008-2017年就职于孟山都及其子公司气候公司Climate Corp。，他被控为中国窃取贸易机密。周四（1月21日）遭美国密苏里州圣路易起诉。罪名包括1项共谋经济间谍罪、3项经济间谍罪、1项共谋盗窃商业秘密罪，以及3项窃取商业秘密罪。

美国司法部在一份声明中称，现年42岁的向海涛2017年六月份在美国机场被联邦官员拦下，当时他正准备携专利农业软件登上去中国的飞机。

美国助理司法部长德迈斯（John Demers）指出， “这项指控是中国政府利用人才计划鼓励企业雇员从美国雇主手中窃取知识产权的又一案例，” 他说，“向海涛基于他在孟山都的工作经验向中国政府毛遂自荐，” “入选千人计划后，他辞职并买了回中国的单程机票，然后在机场被捕，未能携带孟山都的专利算法副本离开，”。

美国联邦调查局反间谍行为负责人布朗认为，此案的核心是革命性的技术，

既代表了美国最好的创造力，也代表了中国政府如此迫切地窃取它的原因。

在美国参议院常设调查小组委员会星期二（11月19日）就“确保美国研究机

构不受中国人才引进计划的入侵”举行听证会上，FBI为没有能够更早更迅速

采取行动予以阻止感到遗憾。

中国在2008年推出“千人计划”，重金大量征召在海外出生或在海外进行研究的中国科学家回国，希望藉此提高中国的科技研究水准。但这个野心勃勃的计划也引起了美国的注意，美国认为，这项计划对美国的国家安全构成威胁。

法新社指出，针对向海涛3项经济间谍罪指控若成立，每一项均面临15年监控和500万美元罚款，每一项窃取商业秘密罪均可判10年监禁和25万美元罚款。向海涛的律师暂时未回应置评请求。