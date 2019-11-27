特朗普幽默特赦火鸡 弹劾与选举有新压

美国进入感恩节假期，总统特朗普在白宫举行感恩节特赦火鸡仪式。特朗普对弹劾事件耿耿于怀，调侃被赦火鸡。新的选情民调，指新近加入竞选的民主党候选人，年仅37岁的印第安纳州南本德中间派市长布塔朱吉行情看好，或能成为真正威胁特朗普竞选连任的对手。

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据法新社报道说，民主党初选民调出柜市长夺第2，华伦声势下滑。

据新的民调显示，美国民主党总统提名战上，年轻有为的出柜市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）支持率冲上第2；先前位居领先的进步派联邦参议员华伦则因健保提案不受选民青睐，声势暴跌。

根据奎尼匹克大学（Quinnipiac University）最新民调数据，年仅37岁的印第安纳州南本德（South Bend）中间派市长布塔朱吉，支持率一举超越主要自由派参选人华伦（Elizabeth Warren）及联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders），攀上第2，仅次于全美声势居高不下的前副总统拜登（Joe Biden）。

拜登获24%民主党籍和倾民主党的无党籍选民支持，位居第一，支持率比奎尼匹克大学上次在10月24日的民调提高3个百分点，踢下华伦重回领先位置。

该报道说，布塔朱吉支持率从10%跃升至16%；华伦则砍半从28%落至14%，排名第3；桑德斯下滑3个百分点至13%，排名第4。

这场针对民主党希望由谁出线于明年11月挑战总统特朗普的民调显示，最近才决定参选的前纽约市长亿万富翁彭博（Mike Bloomberg）以3%支持度位居第5。

奎尼匹克大学这次针对1355位选民进行的民调，距离在爱阿华州登场的全美首场初选仅剩9周，而布塔朱吉在爱阿华州支持率已飙升至第一。

不过布塔朱吉在真清晰政治（RealClearPolitics）的全美民调中仍位居第4，落后拜登、桑德斯及华伦。

华伦提出的健保案会废除私人保险公司，引发选民反弹，原本蒸蒸日上的支持率从此一路走跌。

特朗普感恩节特赦火鸡，不忘开弹劾玩笑。美国总统特朗普昨天利用白宫独特的年度感恩节火鸡特赦仪式机会，嘲讽针对他的弹劾调查工作，开玩笑说这两只分别叫「奶油」和「面包」的火鸡已经收到作证的传票。

他开玩笑说：「因为它们已经收到传票，星期四要到谢安达（Adam Schiff）的地下室报到。」谢安达是联邦众议院情报委员会主席，正率领调查工作，检视特朗普是否应为施压乌克兰调查政敌而遭弹劾。

报道说，特朗普也不忘挖苦他天天骂在做「假新闻」的媒体，说记者应该很爱今天的新闻，因为「火鸡很接近秃鹰」。