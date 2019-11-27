玻国前高官纷进墨使馆急寻避难

玻利维亚外交部长朗加里卡透露说，前总统莫拉莱斯政府麾下约20名成员躲进墨西哥驻拉巴斯大使馆，其中5人遭通缉。

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据法新社报道，玻利维亚逾20前官员躲墨使馆寻求外交庇护。前总统莫拉莱斯（Evo Morales）政府麾下约20名成员躲进墨西哥驻拉巴斯大使馆，其中5人遭通缉。

被过渡政府指控煽动叛乱及恐怖主义的莫拉莱斯10日请辞，并逃往墨西哥接受政治庇护，他的下属随后也跟着躲进墨西哥大使馆，包括被控相同罪行的前高阶总统府部长昆塔纳（Juan Ramon Quintana）。

玻利维亚外长朗加里卡昨天当地时间稍晚告诉地方媒体：「一群寻求外交庇护者在墨西哥（大使馆）官邸，约有20人。」她表示，会通知墨西哥大使当局已发出拘捕令，因此墨国大使馆不得让遭通缉官员出境。玻利维亚外交部随后推文表示，朗加里卡已将5人的拘捕令影本转交给墨西哥大使。

玻利维亚10月20日大选爆发舞弊争议，引发街头暴力示威，莫拉莱斯逃往墨西哥后，两国关系陷入紧张。寻求第4任期的莫拉莱斯治理玻利维亚近14年，并宣称在本次大选取得胜利，但反对派认为，选举结果受到操纵。在莫拉莱斯请辞后就任的临时总统埃涅兹（Jeanine Anez）签署新法案，授权举行不包括这位前领袖的新大选，这对终结撼动国内数周、造成数十人丧命的街头骚动至关重要。

法新社说，联邦检察官正在调查莫拉莱斯逃往墨西哥后，是否鼓励支持者继续封路，导致拉巴斯食物及燃料严重短缺。内政部长穆利优（Arturo Murillo）20日播放疑为莫拉莱斯的电话录音，指控他向玻利维亚反对派运动领导人下指导棋，构成「煽动叛乱和恐怖主义罪」。疑为莫拉莱斯的声音说：「别让食物进城，我们要封锁、确实地包围（这座城市）。」