阿根廷总统当选人表就职后即放弃IMF纾困余额110亿美元

阿根廷总统当选人中左翼派的阿尔韦托•费尔南德斯表示，他下月就职之后，立刻放弃国际货币基金（IMF）此前纾困阿根廷贷款案所剩余110亿美元的贷款。费尔南德斯上个月击败前总统马克里，预定于12月10日举行就职典礼。

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法新社布宜诺斯艾利斯26日消息，费尔南德斯在接受电台访问时表示，我想要的是不再向国际货币基金组织要钱，而是希望他们让我还钱。费尔南德斯上个月击败前总统马克里，预定于12月10日举行就职典礼。

中间偏右的前阿根廷总统，毛里西奥•马克里去年接受国际货币基金组织提供的570亿美元援助方案。

在费尔南德斯重返执政后，如今阿根廷人担心的是国家再陷债务违约窘境，或导致阿根廷披索的贬值。

法新社指出，阿根廷如今的贫穷率高升到超过35%，截至9月为止的一年期通货膨胀率近38%，而自2018年1月以来，阿根廷披索已贬值了70%。

即将上任的费尔南德斯向媒体宣称，其目标是重启经济，以便有能力还欠款，并走向好的经济发展去解决债务问题。

阿根廷人普遍认为，前阿根廷总统马克里时代向国际货币基金借债高达450亿美元，他必须为阿根廷的债台高筑困境负最大责任。