弹劾特朗普 下星期四美众议院就推表决

由民主党领导的美国众议院司法委员会最早可能于下周四投票，就对总统特朗普的正式弹劾指控提出建议，并提交众议院进行全体投票。此前特朗普讽刺民主党主导的弹劾案，并认为弹劾阴谋必定失败。

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据路透社报道说，美国众议院司法委员会可能早至下周四就总统弹劾条款进行投票。报道引据两位了解弹劾程序的人士透露，由民主党领导的美国众议院司法委员会最早可能于下周四投票，就对总统特朗普的正式弹劾指控提出建议，并提交众议院进行全体投票。

据消息人士称，预计该委员会将在下周初就弹劾指控，即所谓的弹劾条款采取行动。

该报道称，应民主党议员之召出席国会听证会的美国宪法专家周三表示，特朗普总统施压乌克兰进行可能在政治上有利于他的调查，构成可弹劾的违法行为。在众议院司法委员会的听证会上，三位由民主党人传唤的法学教授明确表示，他们认为特朗普的行为构成可弹劾他的违法行为，包括滥权、贿赂、妨碍国会和妨碍司法。

此次听证会是众议院司法委员会首次审查特朗普的行为是否属于“严重罪行和不检行为”，从而根据美国宪法对其弹劾。该委员会将起草针对特朗普的弹劾条款，也就是正式指控。如果众议院批准这些指控，参议院将举行审判确定是否将特朗普免职。

报道说，在伦敦举行的北大西洋公约组织(NATO)峰会上，特朗普将众议院民主党人周二公布的弹劾调查报告称作一个“笑话”，并质疑民主党人是否爱国，问道“他们真的爱我们的国家吗？”