拜登失态? 造势中有问他儿子立马飙指是骗子

美国民主党总统参选人拜登星期四在爱阿华州竞选活动遭一名男子询问有关他儿子在乌克兰的商业行为，拜登打断对方提问，并怒指提问者是骗子。美国总统特朗普被指控正因为要违宪施压乌克兰调查拜登儿子利益冲突，遭到国会弹劾威胁，拜登从中能否获益目前还不得而知。

广告 继续浏览后续

据法新社消息，拜登批提问民众是骗子，罕见为儿动怒。美国民主党总统参选人拜登（Joe Biden）是昨天在爱阿华州（Iowa）竞选活动遭一名男子询问有关他儿子在乌克兰的商业行为，拜登打断对方提问。这位前副总统在爱阿华州新汉普顿（New Hampton）市政厅罕见动怒说：「你是个可恶的骗子。」

报道称，那名男子先表示，美国总统特朗普「在乌克兰乱搞」，然后告诉拜登说，「另一方面，你曾把你儿子送到那里，帮他安排工作，在一家天然气公司任职，但他没经验，为的是帮总统取得门路。」该名男子说，「你在卖接近总统的机会，就像他（特朗普）一样。」

拜登一听到随即批他是「可恶的骗子」，还说「这不是事实，从没有人这么说过」。

该报道说，拜登之子亨特（Hunter Biden）在2014至2019年间担任乌克兰天然气公司Burisma董事，据传他每个月获得5万美元酬劳。亨特并未被指控任何不法行为，但却被质疑他任职的适当性，毕竟他父亲拜登时任美国副总统，并处理乌克兰关系。

报道称，特朗普爆出7月在电话中要求乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）调查拜登父子，民主党占多数的联邦众议院可能因此对他提起弹劾。