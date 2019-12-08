升级版航母新肯尼迪号试水 肯尼迪女儿摔瓶祈愿

以第35任总统命名，继承美国最后一艘传统动力航母“大约翰”之名的“肯尼迪号”新航空母舰，在经过4年工程后，由于工程进度超前、7日迎来祝圣下水仪式。美军新一代航空母舰“甘迺迪号”，7日在维吉尼亚州船坞内，由前总统肯尼迪千金卡洛琳掷瓶祝福。已经有两艘“肯尼迪号”航母都由卡洛琳掷瓶。

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据上报今天报道说，预计2022服役，由前总统千金卡洛琳掷瓶，美军新福特级航母“肯尼迪号”祝圣下水。以第35任总统命名，继承美国最后一艘传统动力航母“大约翰”（USS John F. Kennedy, CV-67）之名的“肯尼迪号”新航空母舰（CVN 79），在经过4年工程后，由于工程进度超前、7日迎来祝圣下水（christen）仪式。随着新一代福特级航空母舰（Gerald R. Ford Class）同名一号舰服役，3、4号舰也顺利获得国会拨款兴建。

报道引述《美国广播新闻网》（ABC）消息，等待4年、7日在维吉尼亚州亨廷顿英格尔斯造船厂内，福特级航母二号舰“肯尼迪号”祝圣下水仪式，由已故前总统约翰肯尼迪唯一在世的女儿、原奥巴马（Barack Obama）时期驻日本大使卡洛琳（Caroline Kennedy）在船首掷瓶，为这艘以其父命名的军舰祈福。

对卡洛琳而言，这不是她第一艘掷瓶的军舰。早在42年前、当前一代“甘迺迪号”航空母舰于1967年祝圣时，当年仅9岁的她，在母亲杰奎琳（Jacqueline Kennedy）陪伴下共同为军舰祈福；如今再一次为以其父之名的航空母舰掷瓶，可说是重要的历史传承。

据报道说，仍在进行最后工程的肯尼迪号，是第二艘以JFK命名的航空母舰。

报道说，美国海军11月初公布舰队徽章样式，新徽章以肯尼迪总统（John F. Kennedy）头像与巡航中的航母为主体、搭配35颗星星环绕，代表他是美国第35任总统，上方的“CIX”则是罗马数字的109，象征当年二战在南太平洋上、身为海军军官的肯尼迪，指挥PT-109扫雷艇（PT boat 109）的英勇事迹。

据介绍，从2008年尼米兹级的布什号航母（USS George H.W. Bush）完工后，美军正式推出第三代福特级核动力航空母舰计划，有意在2058年以前完工十艘新舰，逐步取代尼米兹级。目前除了福特号外，另有两艘已定名的同级航母：肯尼迪号和企业号（PCU Enterprise CVN-80）。其中影响舰载机起降的弹射系统，福特级航母从现有的蒸气弹射，将换装为“电磁弹射系统”（Electromagnetic Aircraft Launch System），使用原理犹如磁浮列车，不仅能让战机起降更为精确，也能弹射比现役舰载机更重的战机。

该报道说，兴建中的肯尼迪号，是继承美国最后一艘传统动力航母“大约翰”（USS John F. Kennedy, CV-67）之名，福特级航母的2号舰，预计在2019年底下水，未来将取代尼米兹号（USS Nimitz）。

该报道称，排水量约10万吨，作为升级版的航母，福特级航空母舰最大特点，是它的飞行甲板总长度远比其他航母更长，达到335公尺，能停放75至90架舰载机，包含F-35C和F/A-18“超级大黄蜂”（F/A-18E/F Super Hornet）等多款战机。受惠于高科技辅助系统，所需官兵比尼米兹级少500多人，让水手的舰上生活空间宽敞许多。

按美国海军初步规划，期望肯尼迪号航空母舰，最快能在2022年编列服役。