美弹劾特朗普 民主党今动手 共和党斥捏造

美国众议院民主党周二将公布弹劾总统特朗普的条款。 美国民主党人周一为弹劾总统特朗普造势，称特朗普对乌克兰施压，要求其调查一位政治对手，“明显威胁”到自由公正选举以及国家安全。共和党指责民主党人出于党派立场幻想把特朗普拉下马，但没有任何证据表明他滥用权力、阻碍国会或有其他可被弹劾的违法行为。目前没有共和党众议员表态支持弹劾特朗普。案中敏感始作俑者拜登许诺当选将禁止家人任职国际盈利机构。

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据路透社报道说，美国众议院民主党周二将公布特朗普弹劾条款。该消息引据一名资深民主党助手称，美国众议院民主党周二将公布弹劾总统特朗普的条款。但这位民主党助手要求匿名，且未给出任何细节。

据美国民主党称，特朗普威胁民主，共和党指责弹劾动议纯属捏造。

美国民主党人周一为弹劾总统特朗普造势，称特朗普对乌克兰施压，要求其调查一位政治对手，“明显威胁”到自由公正选举以及国家安全。众议院司法委员会主席Jerrold Nadler在听证会上表示，有充分证据证明特朗普的不法行为。此次听证会可能为本周稍晚该委员会表决对特朗普的正式弹劾指控打下基础。

据Nadler称。“证据表明，特朗普身为美国总统，却将自身利益放在国家利益之前。他违背了对人民最基本的责任，背弃了誓言。”

路透社说，共和党人予以回击，指责民主党人出于党派立场幻想把特朗普拉下马，但没有任何证据表明他滥用权力、阻碍国会或有其他可被弹劾的违法行为。

共和党声称，并没有直接的证据显示特朗普暂缓向乌克兰提供3.91亿美元军事援助，是向乌克兰施压对前美国副总统拜登及其子亨特拜登调查，此外乌克兰而非俄罗斯干预2016年美国大选的说法也没有依据。

报道说，拜登正在寻求民主党总统候选人提名，与特朗普角逐2020年总统大选。

特朗普否认有不当行为，并称弹劾调查是一场骗局。

如果特朗普遭到民主党掌控的众议院的弹劾，共和党控制的参议院将进行判决。在参议院将需要有三分之二的多数支持，才能将特朗普拉下马。外界认为不太可能被定罪。

报道称，众议院司法委员会预计在本周结束前进行投票，决定是否把正式的指控(即弹劾条款)提交众议院全体表决。

目前没有共和党众议员表态支持弹劾特朗普。