加拿大众议院将设特别委员会检讨加中关系

加拿大众议院10日通过一项由在野党提出的议案，要求成立特别委员会，检讨中加关系和总理特鲁多的对华政策。当日恰好是两名加拿大侨民在中国被捕一周年。他们被中方指控间谍罪。

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这项由在野党保守党提出的动议，主张成立一个特别委员会，检讨一年来陷入危机的中加关系。

去年12月1日，加拿大警方应美国要求，在温哥华国际机场逮捕中国电讯巨头华为的财务高管孟晚舟。几天后，前加拿大外交官康明凯和加拿大商人麦克尔-斯帕沃尔与12月10日在华被捕。他们随后被中方指控间谍活动，关押至今。中加关系陷入紧张。尽管中方一再否认两名加拿大人在华被捕与孟晚舟在温哥华被捕事件有关，但欧美国家普遍认为中方执行人质外交，向加拿大政府施压。

中国外交部发言人华春莹本月10日在一次例行记者会上表示，两名加拿大关押条件良好。中方严格执行法律，两人均受到文明对待。 但加拿大外长9日则发表公报指出，两名加拿大人在华遭到任意羁押，不能会见律师，也不被允许与他们的家人联系。

在野党动议提议建立的中国问题特别委员会由12名议员组成。应当于明年1月开会，将可以要求总理、外长或加拿大驻华大使到会作证。

动议由在野党保守党提出，但经众议院多数议员表决通过。 对于刚刚开始总理第二任期的特鲁多来说，这是他在新议会中首次受挫。但当天，他的首项信任投票也获得通过。

特鲁多所在的自由党在10月底的立法选举中获胜，但未能获得在众议院获得多数席位，只得组成少数政府。